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Beşiktaş'tan açıklama: Yeni transferin sözleşmesi donduruldu

Beşiktaş'tan açıklama: Yeni transferin sözleşmesi donduruldu
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulduğu duyuruldu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda yeni transferlerden Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin dondurulduğu duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK DONDURULDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da takımın kadrosuna dahil olan Sissoko'nun sözleşmesinin, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu kaydedildi.

SAĞLIK SORUNU KALKINCA AKTİF EDİLECEK

Taraftarlara yapılan açıklamada, Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin aktif edileceği de belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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