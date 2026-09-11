Beşiktaş'tan açıklama: Yeni transferin sözleşmesi donduruldu
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulduğu duyuruldu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda yeni transferlerden Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin dondurulduğu duyuruldu.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK DONDURULDU
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da takımın kadrosuna dahil olan Sissoko'nun sözleşmesinin, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu kaydedildi.
SAĞLIK SORUNU KALKINCA AKTİF EDİLECEK
Taraftarlara yapılan açıklamada, Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin aktif edileceği de belirtildi.