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Karar çıktı: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek

Karar çıktı: Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek
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Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi Türk futbolunun tanınan isimlerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek faiz vaatli gizli fon dolandırıcılığıyla milyonlarca lira çarptığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan, kararın üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, duruşma sonunda Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

  • İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
  • Seçil Erzan, Arda Turan'a verdiği paranın 15 günde geri alındığını söyledi.
  • Seçil Erzan, herhangi bir fon veya dolandırıcılık sistemi kurmadığını iddia etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıkan Seçil Erzan hakkında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Duruşma sonunda Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"1'E 5 VEREN BAŞKA SEÇİL ERZAN YOK"

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada çarpıcı açıklamalarda bulunan eski banka müdürü, önceki yargılama sürecinde adil muamele görmediğini iddia etti. 

Üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu savunan Erzan, "Kimseden alacağım ya da kimseye borcum yokken borçlu durumuna düşürüldüm. Annemin gözü önünde darp edilip senetler imzalattırıldım" diyerek herhangi bir fon veya dolandırıcılık sistemi kurmadığını öne sürdü. Her şeyini sattığını ve 1 lirasının dahi kalmadığını belirten Erzan, "1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok" dedi.

"ARDA TURAN VERDİĞİ PARAYI 15 GÜNDE  GERİ ALDI"

Duruşmada özellikle Arda Turan ile ilgili iddialara sert tepki gösteren Erzan, "Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldı" çıkışında bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Arda ...Arda. ...Muamma???? .bilemedim

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