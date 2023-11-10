Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 85. Yılında Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

Beşiktaş'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde 'Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin bulunduğu Akaretler'deki Şairler Sofası Parkı'nın önünden saat 08.00'de başlayan yürüyüş, Dolmabahçe Sarayı'nda son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yılında Beşiktaş Belediyesi birçok anma programı düzenliyor. 10 Kasım günü sabah saatler 06.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe Caddesi Ağaçlı Yol'da gün boyu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden dinleti yapılıyor. Saat 08.00'de Atatürk'ün evinin bulunduğu Akaretler'deki Şairler Sofası Parkı önünden başlayarak Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde, 7'den 7O'e her yaştan kişi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN CANLI BAĞLANTILAR

Saygı Yürüyüşü sonrası, saat 08.50'de Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'den ve Dolmabahçe'deki odasından yapılan canlı yayınlar tüm gelenlere aktarıldı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün arşiv görüntülerinden oluşan özel görüntüleri de led ekranlarda yayınlandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da hayat durdu ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşuna geçildi.

"BİRÇOK İNSAN ATASI İÇİN TOPLANDI"

Dolmabahçe Sarayına gelen 18 yaşındaki Nasuh Alaparslan Altunbaş, "Türk milletinin başı sağ olsun. Daha önce de buraya gelmiştim ama böyle bir günde gelmenin duygusu apayrım. Hem hüzünlüyüm hem de bugün burada olduğum için mutluyum. Yastayız, burada birçok insan Atası için toplanmış. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin 100'üncü yılında olduğunu görse sevinç içinde olurdu" dedi.

"İNŞALLAH BAZI ŞEYLERE YENİLMEYİZ"

Çatalca'dan Dolmabahçe Sarayına gelen 68 yaşındaki Nezihe Tan ise duygularını şöyle ifade etti:

"Buraya geleceğiz diye akşam uyuyamadım. ve geldiğimize değdi. İnşallah vazifemizi yerine getirmişizdir. Böyle bir günde buraya ilk defa geldim. Çok mutlu olduk. Gençler de gümbür gümbür geliyor. İnşallah böyle gider ve bazı şeylere yenilmeyiz. 100'üncü yılımız biraz sönük geçti. Bu yüzden biraz buruğuz. 75'inci yıl daha görkemli geçmişti. İnşallah gençliğimiz Cumhuriyeti kurtaracak."

"YAŞASAYDI BUGÜNLER BELKİ DAHA FARKLI OLDU"

51 yaşındaki Cemal Azmi Başkaptan da "2010'dan beri her 10 Kasım'da buradayım. Şunu görüyorum ki her geçen yıl insan sayısı ve ilgisi daha da artıyor. Bırakın Türk vatandaşlarını, buraya dünya vatandaşları geliyor. Çünkü böyle bir lider 100 yılda bir geliyor. Keşke yaşasaydı bugünler belki daha farklı olurdu. Nice milletler vardır, 100'üncü yıla erişemeden tutsak olarak yaşamaktalar. Bağımsız olarak bu duruma geldiysek bunu Yüce Atatürk'e borçluyuz. Gençlerin de tembel olmadan çalışarak bir gününü daha üste çıkararak Atatürk'ün aldığı, emanet ettiği Cumhuriyeti daha üst seviyelere getirerek daha refah bir seviyeye ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.