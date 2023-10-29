Beşiktaş Ortaköy Kültür Merkezi açıldı

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir süredir devam eden deprem güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlanan Ortaköy Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, usta sanatçılar Zülfü Livaneli ve Sunay Akın ile birlikte yaptı.

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel kutlama ve açılış etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bugün de bir süredir deprem güçlendirme ve bakım-onarım çalışmaları devam eden Ortaköy Kültür Merkezi, usta sanatçıların ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Açılışa sanatçılar Zülfü Livaneli, Sunay Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve vatandaşlar katıldı.

"PROJE ÜRETEREK CUMHURİYETE KATKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu kültür merkezinin önünde durunca göreve ilk geldiğim günler aklıma geliyor. Burası 2017 yılında kapatılmış ve atıl bir durumdaydı. Mücadele gerektiren bir durumdaydı burası. Çok şükür ki bu alanı tamamlayarak söz verdiğimiz gibi hizmete açıyoruz. Yüzde 80'i hazır halde şu anda. Bu kültür merkezinin bu aşamaya gelmesinde rahmetli Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nun büyük emeği vardır. Beşiktaş çok özel bir kent. Türkiye'nin dört bir yanından gelen milyonlarca vatandaşı biz burada ağırlıyoruz. Buraya gelen insanların mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak bizim asıl görevlerimizden bir tanesi. Biz Beşiktaş'ta göreve gelirken Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız diye söz verdik ve bugün de Ortaköy Kültür Merkezi hizmete açılacak. Cumhuriyetimize en güzel armağanlardan biri olacağını düşünüyoruz. İş yaparak ve proje üreterek Cumhuriyete katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını da kutlayarak sözlerine devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Beşiktaş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in evinin olduğu, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yerin adıdır. Beşiktaş olarak Cumhuriyete karşı sorumluluğumuz büyük. Beşiktaş demek demokrasi demek, özgürlük demek ve Cumhuriyet demektir. 100. yılımız kutlu olsun ve nice yüz yıllara" şeklinde konuştu. Usta sanatçı Sunay Akın'da açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Akın; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatır Cumhuriyeti 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' bu yüzden Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla açılan bir kültür merkezinin önünde konuşma yapmak benim için büyük bir onurdur. Cumhuriyeti yaşatmak istiyorsak Atatürk'ün sözünü ettiği kültür alanında daha çok işler yapmalıyız" dedi.

FERHAT LİVANELİ ORKESTRASI ORTAKÖY'DE SAHNE ALDI

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında ise akşam saat 21.00'de Ortaköy Meydanı'nda Ferhat Livaneli Orkestrası sahne aldı. Anlatıcı Sunay Akın eşliğinde Beşiktaşlı vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatan orkestra, özel eserlerini bu anlamlı gecede söyledi. Gecenin sürprizini ise ünlü sanatçı Zülfü Livaneli gerçekleştirdi. Livaneli 'Yiğidim Aslanım' ve 'Merhaba' şarkılarını söylerken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da usta isme eşlik ederek vatandaşlara unutamayacağı bir Cumhuriyet akşamı yaşattı.

Konser öncesi de bir konuşma gerçekleştiren Zülfü Livaneli; "Cumhuriyet'in 100. yılında sizin gibi pırıl pırıl insanlarla beraber olmak ne güzel. Sunay Akın kardeşim de muhteşem bir insan. Başka bir kardeşim de Beşiktaş Belediye Başkanım Rıza Akpolat. Sizlerle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün sizleri selamlamaya geldik. Bu konserle 100. yılın kitlesel anmaların ilkini yapmış oluyorum ben kendi adıma. Bu kutlamalara yarın da devam edeceğiz. Cumhuriyet kendini Türkiyeli hisseden herkesin Cumhuriyeti. Dolayısıyla hepimiz en coşkulu biçimde 100. yaşında bu delikanlıyı kutlamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Açılış sonrası usta sanatçılar Zülfü Livaneli ve Sunay Akın adına Tema Vakfı'na yapılan fidan bağışı plaketi de Başkan Rıza Akpolat tarafından usta isimlere takdim edildi. Bünyesinde Afife Jale Sahnesi ve Livaneli Müzesi'ni de barındıran Ortaköy Kültür Merkezi ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saat 19.00'da Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak Fener Alayı yürüyüşü ve 21.00'da Ortaköy Meydanı'nda gerçekleşecek Edip Akbayram konseriyle devam edecek.