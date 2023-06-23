Batmanlı yazar Kırmızı Oda dizisi hikayesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı

Batmanlı yazar Mehmet Şah Yalçın, 100 milyon TL gelirli 'Kırmızı Oda' dizisinin tamamının kendi kitabından alıntı olduğunu iddia ederek yapım şirketine dava açtı. Yalçın, ayrıca birçok dizide de eserinden izler olduğunu belirtti. 51 sayfalık bilirkişi raporu da iddialarını doğruladı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın'a ait kitaptan alıntı çıktığı ileri sürüldü. 61 bölümlü, 100 milyon TL gelirli Kırmızı Oda dizisinin kendi kitabından alıntılandığını söyleyen yazar Mehmet Şah, yapım şirketine dava açtı.

"DİZİNİN TAMAMI BENİM ESERİME AİT"

2018 yılında Paradoks adlı eserini çeşitli yarışmalara gönderen Yalçın, herhangi bir geri dönüş sağlanmamasına rağmen eserine ait içeriklere Kırmızı Oda adlı dizide rastladığı öne sürüldü. Yapım şirketine ve televizyon kanalına ihtarname göndermesine rağmen dizinin devam ettiğini belirten Yalçın, "1999 yılından bu yana Paradoks adlı eserimi yazmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Eserim iki seridir. İlk serisini 2018-2020 yılları arasında çeşitli yarışmalara ve yayın kuruluşlarına gönderdim ama geri dönüş gelmedi. Ben ikinci seriyi yazma sürecindeyken bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kırmızı Oda' adlı dizi dikkatimi çekti. Diziyi incelemeye başladığımda dizinin tamamının benim eserime ait olduğunu fark ettim" dedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KANITLANDI"

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Bunun ispatına yönelik noterden belge alıp videolar çektim ve hukuk mücadelesine giriştim. İnfialin boyutu Kırmızı Oda'nın sadece birkaç bölümü ile ilgili değil, gerçek hayat hikayesiymiş gibi gösterilen bu dizinin ismi dahil tamamının şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı. Akabinde Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtım. Gerçek hayattanmış gibi gösterilen bu dizinin tamamı aslında benim Paradoks adlı eserime ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNDE DE TAMAMEN BENİM ESERİM KULLANILDI"

Yapılan alıntıların sadece bir diziyle olmadığı, aynı yapım şirketine ait birçok dizide eserinden izler olduğunu iddia eden Yalçın, "Artık hızlarına yetişemiyorum çünkü sadece bir dizide değil. Özellikle Yüz Yıllık Mucizenin tamamında benim eserim kullanıldı. 13 bölümün tamamı da benim eserimden alındı. Bunun içinde haftaya suç duyurusunda bulunacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI ODA'NIN ESERDEN ALINDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapım şirketinin ve televizyon kanalının herhangi bir geri dönüş sağlamadığından dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve 51 sayfalık bilirkişi raporu alındığını belirten Avukat Yunus Emre Hamidi "Müvekkilimiz yazar Mehmet Şah Yalçın, 1999 yılından bu yana kaleme almış olduğu Paradoks adlı eserini birçok yayın kuruluşuna yarışmalara katılmak maksadıyla göndermiştir. Ancak herhangi bir netice alamamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin yakından takip ettiği ve bildiği Kırmızı Oda adlı diziyi merak etmiş ve izlediğinde dizide yaşanan olayların tamamen kendisine ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir" ifadelerinde bulundu.

"Bunun sonucunda müvekkilimiz televizyon kanalına ve yapım şirketine ihtarname göndererek derhal söz konusu intihale son verilmesi gerektiğini ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirmiştir" diyen Hamidi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak her iki taraftan da her hangi bir dönüş sağlanmamıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı müvekkilimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmuştur. Gerekli tespitlerin yapılmasını, yaşanan mağduriyetinin tespit edilmesini ve bu intihale derhal son verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosya kapsamında aldırmış olduğu bilirkişi raporunda, Kırmızı Oda adlı dizinin tamamının müvekkilimize ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir."

"51 SAYFALIK BİLİŞKİŞİ RAPORU BULUNUYOR"

Söz konusu bilirkişi raporu çok detaylı ve kapsamlı olduğunu aktaran Hamidi, "51 sayfadan oluşmaktadır. Bu raporla müvekkilimizin mağduriyeti gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafımızca müvekkilimiz adına Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davamız hala derdesttir. Müvekkilimiz adına yaşanan tüm mağduriyetleri titizlikle takip edeceğimizi ve ilerde oluşması ihtimal mağduriyetler açısından da tüm yasal yollara başvuracağımızı müvekkilimiz adına bildiririz" ifadelerine yer verdi.