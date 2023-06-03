Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası İlk Konserini Verdi

Konak Belediyesi ve Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği kapsamında ilk konserini veren Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası dinleyenleri hayran bıraktı. Dinleyiciler arasında yer alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, orkestrada ilçenin en dezavantajlı bölgelerinden gelen çocuk ve gençlerin olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımız sanatla, kültürle bir araya geliyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bir sivil toplum kuruluşuyla yaptığımız en güzel çalışmalardan biri bu" dedi.

Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Konak Belediyesi ile Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilk konserini verdi. Dinleyicilerden büyük alkış alan konserde orkestranın adının, topluluğa kuruluş yılı olan 2015 yılında giren çocukların artık genç olmaları nedeniyle, "Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası" olarak değiştirildiği de açıklandı.

Dernek bünyesinde eğitim alan 90 genç ve çocuğun, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi'nde şef Meltem Bütün Koç yönetiminde verdiği "Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Yaza Merhaba Klasik Müzik" konseri, büyük beğeni topladı. Konsere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Selmin Günöz, CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticileri, ilçe başkanları, aileler ve vatandaşlar katıldı.

BATUR: "BU BİZİ UMUTLANDIRIYOR"

Konserden önce yaptığı konuşmada, Konak'ta özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ücretsiz müzik eğitimi sağlayan derneğin çok önemli bir çalışmaya imza attığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu çok önemli bir proje. Çocuklarımızı sanatla ve kültürle bir araya getiriyor; onların kaynaşmasını, gelişmesini, müzikle yoğrulmasını ve kötü alışkanlıklarından uzak durmasını sağlıyor. Katılımın da her geçen gün daha güzel bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu da bizi umutlandırıyor" dedi.

Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası iş birliğini, yerel yönetim olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları en güzel çalışmalardan biri olarak niteleyen Başkan Batur, şöyle devam etti:

"Bu güzel orkestra'nın oluşmasında, bir araya gelmesinde emeği olan dernek yöneticilerimize, değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümüzü de çocuklarımıza ve değerli velilerimize. Çocuklarını bu güzel ellere emanet ediyor, onların sanatla, kültürle yoğrulmasını sağlıyorlar. Katıldığınız, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Salon çok güzel görünüyor, çok güzel bir konser olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize bundan sonraki müzik yaşamlarında da başarılar dilerim. Buradan daha üst noktalara taşınmaları en büyük idealimizdir."

BAŞKAN BATUR'A TEŞEKKÜR

Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Selmin Günöz ise konserin kendileri için çok farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "Konak Belediyesi'yle imzaladığımız protokolün ilk konseri bu. Öncelikle Başkanımız Abdül Batur'a verdiği değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Başkanımız daha önceki konserlerimiz için de bize katkı sağlamıştı. Her zaman velilerimizi düşünüp, davetiye sağlayarak, 'Bunları velilerinize dağıtın, velileriniz de gelsin' demiş kişidir. Velilerimiz de gelip onur konuğu gibi balkonda konserlerimizi dinlemiştir. Bu güzel katkılarınızın, iş birliğinizin devamını diliyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Orkestranın kuruluş tarihi olan 2015 yılından bugüne aralarında bulunan çocukların artık genç olduğuna dikkat çekerek, topluluğun adını "Barış Çocuk Orkestrası" yerine "Barış Çocuk ve Genç Orkestrası" yapmaya karar verdiklerini konserde açıklayan Günöz, şöyle konuştu:

"Konak'ta sosyo ekonomik açıdan en dezavantajlı bölgelerde çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden korumak amacıyla kurulduk. Çocuklarımıza kapımız her zaman açık. Yeter ki onlar bizimle olmayı tercih etsin. Ailelerimize de çocuklarını bize güvenerek emanet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anki en büyük tehlike uyuşturucu. Bundan hepimiz korkuyoruz; çünkü tüm çocuklar için çok tehlikeli. Eğer çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden müzikle koruyabiliyorsak ne mutlu bize. Canla başla çabalıyor, müzik eğitimi alan çocuklarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz."

DİNLEYİCİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Konuşmaların ardından sahne Barış Çocuk ve Genç Orkestrası'nın oldu. Sanat yönetmenliğini Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Selmin Günöz'ün yaptığı konseri Şef Meltem Bütün Koç yönetti. Seslendirdiği eserlerle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Barış Çocuk Orkestrası, salondan büyük alkış aldı.