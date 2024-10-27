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Bakan Tunç, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Ulukaya şelalesinde inceleme yaptı

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- Bakan Tunç, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Ulukaya şelalesinde inceleme yaptı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapım ve ıslah çalışmalarını inceledi.

- Bakan Tunç, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Ulukaya şelalesinde inceleme yaptı

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapım ve ıslah çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Ulus ilçesinde gerçekleştirilen Ak Parti 8. Olağan Genel Kurula katılmak üzere Bartın'a gelen Adalet bakanı Yılmaz Tunç, baba ocağının bulunduğu Ulus ilçesi Ulukaya Köyü'ne geçerek, şelale ve kanyon alanında inceleme yaptı. Bakan Tunç, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilen ve 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenen Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya kanyonunda yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bölgede gerçekleştirilen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapımı, sel ve taşkınlara karşı koruma, ıslah çalışmalarını yerinde gören Bakan Tunç, Ulus'a bağlı Kadı Köyü'nde vefat eden 51 yaşındaki Osman Öztürk'ün ailesini de ziyaret ederek, başsağlığında bulundu

Aile ile görüşen Tunç, Ulus'taki programlarının ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti

Bakan Tunç, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Ulukaya şelalesinde inceleme yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - Kültür Sanat

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