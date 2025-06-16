Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz'
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, "Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, "Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Resim Heykel Müzesi'nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültür ve sanat alt yapısının güçlü ve köklü bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı sonucunda 10 Haziran 1935 tarihinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlattı.

'HEDEFİMİZ, BİNALARIN KÜLTÜR SANATLA DOLMASI'

Bakan Ersoy, görevine başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye adına kültür sanat alanındaki projelerinin hemen tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirterek, "Ben ve ekip arkadaşlarım da Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi ve Tarihi Binası Restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür-sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Tüm bu prestijli mekanları hayata geçirirken bu binaların kültür ve sanatla dolu dolu olması en önemli hedefimizdi" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı kuruluş yılını yürekten kutlayarak, sanatla dolu nice yıllar dileyen Ersoy, "Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ise, kurumun köklü tarihine dikkat çekerek, "90'ıncı yılımızı, birimlerimizin bulunduğu illerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere eylül ayındaki sezon açılışından başlayarak çeşitli etkinlikler, sahne gösterileri ve konserlerle taçlandıracağımızı buradan duyurmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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