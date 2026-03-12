Bakan Ersoy: İstiklal Marşımız yön göstermektedir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin kaderini değiştiren bir dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "Dünyamızın ve bölgemizin bugün yaşadığı krizleri düşündüğümüzde İstiklal Marşımız bugün bile bizlere çok önemli bir yön göstermektedir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, İstiklal Marşı'nın taşıdığı bu ruhu ve anlamı gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105'inci Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy, gaziler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Programda konuşan Bakan Ersoy, "Bu marş, milletimizin kaderini değiştiren bir dirilişin sembolüdür. Dünyamızın ve bölgemizin bugün yaşadığı krizleri düşündüğümüzde İstiklal Marşımız bugün bile bizlere çok önemli bir yön göstermektedir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, İstiklal Marşı'nın taşıdığı bu ruhu ve anlamı gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü İstiklal Marşı, yalnızca geçmişimizi anlatmaz; aynı zamanda geleceğimizi de aydınlatır. Bu marş bize Türk milletinin zor zamanlarda bile birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkmayı başardığını ve vatan söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göze aldığını da hatırlatmaktadır" dedi.

'BU BÜYÜK MİRASI KORUYACAĞIZ'

Bakan Ersoy, milletlerin gücünün yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil; köklü tarihleri, zengin kültürleri ve yaşattıkları değerlerle ölçüldüğüne işaret etti. Bu nedenle kültürün bir milletin hafızasını oluşturduğunu ifade eden Ersoy, tarihin ise o hafızanın en güçlü tanığı ve taşıyıcısı olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Geçmişimizi anlamak, köklerimizi bilmek ve kültürümüze sahip çıkmak; geleceğe daha güçlü ve daha özgüvenli adımlarla yürümemizin teminatıdır. İstiklal Marşı'nın ruhu da tam olarak bu bilinci temsil etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, bu büyük mirası korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu toprakların her köşesinde saklı olan tarihi ve kültürel mirasımız, milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikiminin en kıymetli hazinesidir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, köklü tarihi, güçlü kültürü ve zengin medeniyet mirasıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen büyük bir ülkedir. Bizler de bu büyük mirası koruyarak, kültürümüzü yaşatarak ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; kökleri güçlü olan milletlerin geleceği de güçlü olur. Yapacak işimiz çok ama ben ve ekip arkadaşlarım bu değerli sorumluluğu üstlenmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları ile büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Ersoy, "Onun kaleme aldığı İstiklal Marşı, milletimizin ebedi karakterinin de ifadesidir. Bugün de aynı ruh, aynı inanç ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde bir kez daha ifade etmek isterim ki; milletimizin bağımsızlık ruhu, birlik ve beraberlik iradesi sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı