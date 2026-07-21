İğdir Boyu 2. Toyu Yayla Şenliği'nde gurbet ile sıla buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "İğdir Boyu 2. Toyu Yayla Şenliği ve Piknik Buluşması", Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan İğdir Boyu mensuplarını baba ocağında buluşturdu.

Bafra'nın İğdir Mahallesi Kelikbalan mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe yüzlerce kişi katıldı. Gurbet ile sılayı bir araya getiren organizasyonda, akrabalar, dostlar ve hemşehriler yıllar sonra aynı sofrada buluşarak hasret giderdi. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. Şenliğin renkli anlarından biri ise geleneksel oyunlar oldu. Çocukların ve yetişkinlerin katıldığı yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme ve sandalye kapmaca yarışmaları ilgiyle izlendi. Düzenlenen çekilişlerde ise katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Yöre kültürünün önemli lezzetlerinden keşkek, dualarla açılan kazanlardan davetlilere ikram edildi. Türk bayraklarıyla şenlik alanına giriş yapan atlı ekip de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Program kapsamında düzenlenen Piknik Ağalığı Yarışması'nda ise iş insanı Hüseyin Kocatepe, yaptığı 215 bin liralık katkıyla 2026 yılı şenlik ve piknik ağası seçildi.

İğdir Boyu Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Çakır, organizasyonun kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Oğuzların 24 boyundan biri olan, Üçok koluna ve Deniz Han soyuna bağlı İğdir Boyu'nun köklü kültürü, Kelikbalan Yaylası'nda düzenlenen bu anlamlı organizasyonla bir kez daha yaşatıldı. Gün boyunca dostluklar tazelendi, büyüklerin hatıraları yad edildi, gurbet ile sıla aynı gönül sofrasında buluştu" dedi.

İğdir Mahallesi Muhtarı Ahmet Şengül ise şenliğin, mahalle halkı ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan İğdir Boyu mensuplarını bir araya getirdiğini belirterek, organizasyona katkı sunan ve katılan herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı