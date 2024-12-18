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Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Tarihi Yarımadayı ziyaret etti

Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Tarihi Yarımadayı ziyaret etti
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Türkiye için bestelediği "Türkiye 100 Marşı"nı hediye eden Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri gezdi.

Türkiye için bestelediği "Türkiye 100 Marşı"nı hediye eden Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri gezdi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulunun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade, 26 Kasım İlkokulu öğretmeni Semra Sevim Ersüren, Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Dernek Başkanı Abdurrahman Şen ve Alan Kılavuzu emekli Albay Nihat Engin ile bölgede incelemelerde bulundu.

Turan Manafzade, 2023'te açılan Azerbaycan şehitliği ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyarette Alan Kılavuzu Nihat Engin, 2021'de binbaşı olarak görev yaptığı Azerbaycan'dan dönerken, Bakü'nün 1918 yılında ilk bağımsızlığını sağlayan Nuri Paşa'nın verdiği başarılı muharebelerde şehit olan 1130 Türk askeri anısına Bakü Şehitliği'nden aldığı ve sakladığı toprağı ziyaret sırasında Manafzade'ye verdi.

Sürpriz karşısında duygulanan Turan Manafzade, Engin'e teşekkür edip şehitler için dua etti.

Çanakkale'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Manafzade, "Vatanlarından ayrı kalıp, kardeş bir ülkenin topraklarında şehit olup, yatan şehitlerimizi, vatan topraklarıyla buluşturduk. Cumhuriyetin 100. yılında sözünü ve müziğini yazdığım Türkiye 100 Marşım sonrası davet edilmem dolayısıyla burada olmak gurur verici. Çünkü daha önce de Çanakkale'ye birkaç defa gelmek istediğimi hatırlıyorum ancak bu başka bir onur. Çanakkale zaferinde ecdadımızın, Azerbaycan Türklerinin de bu topraklarda omuz omuza savaşması, tarihimizdeki olaylardan birisidir. Kardeşliğimiz bakidir. Atatürk'ün de dediği gibi "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." dedi.

Manafzade ve beraberindekiler Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgelerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Kültür Sanat
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