Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde Buca'da anma törenleri düzenlendi

Buca'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü anma törenleri düzenlendi. Buca Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve çok sayıda Bucalı törene katıldı. Tüm Bucalılar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde Buca'da saygı ve minnetle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Buca'nın dört bir yanında hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Buca'da anma törenleri düzenlendi. Buca Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resmi törene Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Cenk Barut, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Bucalı katıldı. Buca Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma törenine ise belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Buca'nın her yerinde hayat durdu. Trafikteki tüm araç sürücüleri de araçlarından inerek kenti saran siren seslerine kornalarıyla eşlik etti. 7'den 70'e tüm Bucalılar Ata'ya 1dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.