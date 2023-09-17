Ünlü şair Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın ve Suavi, Paris'te Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret etti. Behramoğlu, Güney'in Türkiye'nin kalbine gömülü olduğunu belirtirken, Suavi ise Güney'i saygıyla anarak selamladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın ve Suavi Paris'te Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettiler.

Mezarı başında konuşan Ataol Behramoğlu "Yılmaz Güney gibi muhteşem bir enerjinin burada, bu taşın altında olduğuna insan inanamıyor. Ama asıl gerçek, Yılmaz Güney'in kişiliğiyle, yapıtıyla, her şeyiyle Türkiye'nin kalbine gömülü olduğudur" dedi.

Suavi ise Güney'in anısı önünde ben de saygıyla eğildiğini belirterek, "Güneşin hiçbir zaman balçıkla sıvanmayacağına olan inancımla, Yılmaz Güney'i sevenleri dostça selamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı yorumlar için bir kısım çevre eleştirirken bir kısım çevrede destek vermişti.