ASTRA LUMINA İSTANBUL'DA SONBAHAR FIRSATLARI DEVAM EDİYOR!

Yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi yıldızlarla buluşturan Astra Lumina İstanbul, sonbaharda da avantajlı Aile ve Arkadaş Paketleriyle katılımcılarını büyüleyici bir gece yürüyüşüne davet ediyor.

Biletler, Biletix ve Biletinial üzerinden satışta.

Detaylar ve bilet almak için hemen tıklayın:

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/506011679/TURKIYE/tr/astra-lumina-istanbul

https://biletinial.com/tr-tr/etkinlik/astra-lumina-istanbul

YILDIZLAR İSTANBUL'A İNDİ, ASTRA LUMINA İSTANBUL BİNLERCE KATILIMCIYI BÜYÜLEDİ!

"Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?" sorusuyla her yaştan katılımcısını yıldızlarla çevrili büyüleyici bir gece yürüyüşüne çıkaran Astra Lumina İstanbul, yaz sezonuna damgasını vurdu.

Avrupa'daki ilk Astra Lumina deneyimi olan Astra Lumina İstanbul, 12 Temmuz'daki açılışından bu yana 40 binden fazla kişiyi ağırlayarak yaz sezonunun en dikkat çekici etkinliği oldu.

Bu sürükleyici deneyim, Kasım ayı sonuna kadar katılımcılarını karşılamaya devam edecek.

NE IŞIK ŞOVU NE DİJİTAL SERGİ; YENİ NESİL BİR AÇIK HAVA DENEYİMİ

Astra Lumina İstanbul'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, alışılagelmiş şehir etkinliklerinden oldukça farklı bir yapıya sahip olması.

Dünyaca ünlü, ödüllü deneyim stüdyosu Moment Factory tarafından tasarlanan ve Dev'in tarafından Türkiye'ye getirilen Astra Lumina, gece yürüyüşü konseptine sahip yeni nesil bir açık hava deneyimi.

Deneyim, şehrin içinde bulunan 1,1 km'lik bir orman patikasında gerçekleştiriliyor.

Yürüyüş sırasında katılımcılar, kapalı bir mekân yerine rüzgarı hissedebildikleri, doğanın seslerini duyabildikleri gerçek bir fiziksel çevrede ilerliyor ve açık havanın tadını doyasıya çıkarabiliyorlar.

Teknolojik bileşenler (ışık, ses tasarımı ve multimedya teknolojileri), doğayla yarışmak yerine doğayla bütünleşen bir entegrasyonla deneyimi zenginleştiriyor.

Gelişmiş multimedya teknolojileri, katılımcının VR gözlük gibi herhangi bir yardımcı ekipman kullanmadan "başka bir evrene adım atma" hissini yaşamasını sağlıyor.

Yürüyüş, bölümlere ayrılmış bir hikâyeye sahip. Katılımcı, 9 farklı durakta hikâyenin yeni bir bölümünü keşfediyor.

"Ziyaretçi" ya da "izleyici" olmaktan sıyrılan katılımcılar, her durakta hikâyeyi kendi bakış açıları ve duygularıyla yeniden yorumlayabiliyor.

Bu yönüyle Astra Lumina, sıradan ışık şovları ya da dijital sergilerden farklı olarak doğa, teknoloji ve hikâye anlatımını buluşturan kapsayıcı ve sürükleyici bir açık hava gece yürüyüşü olarak öne çıkıyor.

ABD'de New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Gatlinburg, Philadelphia ve Avustralya'da Currumbin şehirlerinden sonra, Avrupa'da ilk kez İstanbul'da yıldızları yeryüzüne indiren Astra Lumina, rutin şehir etkinliklerinden sıkılan ve yeni deneyimler arayan kentlilere benzersiz ve ayrıcalıklı bir alternatif sunuyor.

Astra Lumina İstanbul sonbahar sezonu biletleri Biletix ve Biletinial'da satışta:

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/506011679/TURKIYE/tr/astra-lumina-istanbul

https://biletinial.com/tr-tr/etkinlik/astra-lumina-istanbul

ŞEHRİN ORTASINDA DOĞAYA KAÇIŞ

Astra Lumina İstanbul, Ayazağa'daki Turkcell Platinum Park içinde yer alıyor.

Şehrin kavşak noktalarından birinde, yıldızlarla buluşma imkânının yanı sıra İstanbullulara yeni bir açık hava buluşma alanı da sunan Astra Lumina İstanbul, "gökyüzü bahçesi" konseptiyle tasarlanan karşılama alanıyla da göz dolduruyor.

Etkinlik öncesi ya da sonrasında katılımcıların keyifle vakit geçirip sıcak-soğuk atıştırmalık ve içeceklerin tadını çıkarabileceği bu keyifli bahçe, iş günlerinin stresini doğaya kaçarak atmak isteyen yetişkinlerden, doğa içinde oyun oynamayı seven çocuklara, rutin aktivitelerden sıkılan gençlerden romantik ve farklı bir buluşma gerçekleştirmek isteyen çiftlere kadar her yaştan katılımcıya hitap ediyor.

Bu yeni buluşma alanında, Astra Lumina İstanbul ile örtüşen farklı deneyim ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

SONBAHARA ÖZEL AVANTAJLI PAKETLER

Yaz sezonu boyunca özellikle erken seansları çocuklu ailelerin gözdesi olan Astra Lumina İstanbul, sonbahar dönemine özel iki yeni paketi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı.

Yoğun istek üzerine satışa çıkarılan ve 2 yetişkin ile 1 (4-18 yaş) çocuğun deneyime giriş biletini kapsayan Aile Paketi'ne ilgi yoğun.

Yalnız "Her Yaştan Katılımcı" seanslarında geçerli olan bu paket, ailelere indirimli katılım imkânı sağlıyor.

Birden fazla çocuğa sahip aileler, pakete ek olarak 4-18 yaş biletleri de ekleyebiliyor.

Astra Lumina İstanbul, yıldız hikâyelerini en sevdikleriyle keşfetmek isteyenlere belirli seanslarda Arkadaş Paketi ile destek oluyor.

İki yetişkin biletini kapsayan bu paket, hem arkadaş gruplarına hem de çiftlere deneyime indirimli katılma fırsatı sunuyor.

Sınırlı sayıdaki Aile ve Arkadaş Paketleri için hemen tıklayın:

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/506011679/TURKIYE/tr/astra-lumina-istanbul

https://biletinial.com/tr-tr/etkinlik/astra-lumina-istanbul

AVRUPA'DA İLK KEZ, YILDIZLARIN EN ÇOK YAKIŞTIĞI ŞEHİRDE

Astra Lumina İstanbul; merkezi Montréal, Kanada'da bulunan ve Tokyo, Paris, New York ve Singapur'da uluslararası stüdyoları olan dünyaca ünlü multimedya stüdyosu Moment Factory tarafından tasarlandı.

Bugüne kadar The Messi Experience ve AURA serisine ek olarak Disney, Billie Eilish, FIFA, Moët et Chandon ve Universal Studios gibi isimlerle yapılan iş birlikleriyle dünya çapında 550'den fazla sürükleyici projeye imza atan Moment Factory, Astra Lumina'yı 2025 Temmuz'unda ilk kez dünya başkenti İstanbul'a getirdi.

Moment Factory, Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Stéphane Roisin, Astra Lumina-İstanbul buluşmasını şu sözlerle açıklıyor:

"Moment Factory'nin amiral gemisi deneyimlerinden birini İstanbul'a getirmek, Türkiye'deki ilk projemizi gerçekleştirmek bir onurdur.

Bu başarı, Amerika ve Okyanusya'daki başarılı edisyonlarımızın ardından seriyi dünyanın yeni bir köşesine taşımamızı sağlayan vizyona ve özveriye sahip Dev'in markasıyla yaptığımız güvene dayalı iş birliği sayesinde mümkün oldu.

Moment Factory'nin insanları bir araya getirme misyonu doğrultusunda bu sürükleyici gece yürüyüşü, ziyaretçileri birbirleriyle yeniden bağlantı kurmaya, parkın doğal güzelliğini karanlıktan sonra yeniden keşfetmeye, arkadaşları ve aileleriyle kalıcı anılar yaratmaya davet ediyor."

Yedi tepeli büyüleyici şehir İstanbul, dünya çapında faaliyette olan yedinci Astra Lumina Gece Yürüyüşü deneyimine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'un astronomiyle olan kadim ilişkisi ve masalsı dokusu ile yeni nesil teknolojileri doğayla uyumlu büyüleyici bir açık hava deneyimine dönüştüren Astra Lumina, bu mükemmel uyumuyla deneyimi daha da etkileyici kılıyor.

Kıtaları birbirine bağlayan kadim şehir İstanbul, Astra Lumina İstanbul ile bu kez yeryüzü ve gökyüzü arasında gizemli ve etkileyici bir bağ kurarak tüm katılımcıları şehrin ortasında yer alan bir ormanda yıldızlara, doğaya ve kendi içsel ışıklarına yeniden bağlanmaya davet ediyor.

Doğayla teknolojiyi buluşturan bu yenilikçi anlatım dilini Türkiye'ye getirerek bir ilke imza atan Astra Lumina İstanbul'un kurucu ortakları Turan Öztürk ve Gökhan Ertek, uzun yıllardır Türkiye'nin iddialı yaratıcı projelerinin arkasındaki isimler arasında yer alıyor.

Kreatif etkinlik sektöründe uzun yıllardır prestijli projelere imza atan Turan Öztürk,

"Güzelliğin, tarihin ve ihtişamın kenti İstanbul'a bu sürükleyici deneyimi kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz."

derken, İstanbul ve Astra Lumina'nın mükemmel uyumuna da dikkat çekti:

"Astra Lumina ve İstanbul buluşması, popüler deyimle 'mükemmel eşleşme' olmanın çok ötesinde!

Bu, birbirini bulma hikâyesinden çok daha fazlası.

İstanbul her zaman masalların ve gerçeklerin bir arada yaşadığı bir şehir oldu.

Bu hareketli metropolün tam kalbinde insanların şehirden ayrılmadan nefes alabileceği, doğayla ve kendileriyle yeniden bağlantı kurabileceği bir gökyüzü bahçesi oluşturduk."

15 yılı aşkın süredir kreatif teknolojiler ve destinasyon pazarlama alanındaki uluslararası projeleriyle tanınan Astra Lumina İstanbul kurucu ortağı Gökhan Ertek ise bu özel girişimi şu sözlerle açıkladı:

"Bugün dünyaca ünlü bir markayı Türkiye'ye ilk kez getirmenin gururunu yaşıyoruz.

İstanbul bir başlangıç: Moment Factory ile olan iş birliğimiz sürecek; Türkiye'nin diğer bölgelerine ve hatta yakın coğrafyaya da Lumina Night Walks deneyimlerini getirmeye devam edeceğiz."

ASTRA LUMINA İSTANBUL'U BİRLİKTE YÜRÜYORUZ: SÜRPRİZ İSİMLERLE UNUTULMAZ BİR DENEYİM

"Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?" sorusuyla katılımcıları yıldızların yeryüzüne inişine, kendi ışıklarını bulup yeniden doğuşuna ve gökyüzüne yeniden yükselişine tanıklık etmeye davet eden Astra Lumina İstanbul'da, farklı uzmanlık alanlarına sahip özel konuklarla özel deneyimler de gerçekleştiriliyor.

"Birlikte Yürüyoruz" konseptiyle sunulan bu özel deneyimler; astroloji, sanat, kişisel gelişim gibi alanlarda uzmanlaşmış konukların rehberliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılara Astra Lumina İstanbul'u farklı bakış açılarıyla deneyimleme fırsatı sunuyor.

Serinin ilk rehberi Aşkım Kapışmak oldu.

29 Temmuz'da gerçekleştirilen özel deneyimde, katılımcılar Kapışmak'ın rehberliğinde içlerindeki çocuğun sesini duyarak dileklerini yıldızlara mühürledi.

Popüler "manifestleme" kavramını psikolojinin temel tartışmaları ve Astra Lumina'nın evrensel hikâyesiyle birleştiren bu özel etkinlik yaklaşık 150 katılımcı ile gerçekleştirildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Birlikte Yürüyoruz" etkinlik serisi, Astra Lumina deneyiminin evrensel hikâyesini; astronomi, astroloji, sanat, kişisel gelişim, tarih gibi alanlarla birleştiren yeni rehberler eşliğinde sonbahar sezonunda da sürdürülecek.

SONBAHARA IŞILTILI BİR BAŞLANGIÇ!

Astra Lumina İstanbul biletleri, Biletix ve Biletinial satış kanalları üzerinden satılıyor.

Gün battıktan sonra başlayan seanslar, her yaştan katılımcının en iyi deneyimi yaşaması için özel olarak kurgulanmış durumda.

Aileleriyle birlikte çocukların da katılabildiği seanslarda 3 yaş altı ücretsiz, 4-18 yaş arası katılımcılar için indirimli bilet imkânı bulunuyor.

Ayrıca sonbahar fırsatları kapsamında sunulan Aile ve Arkadaş Paketleri de katılımcılara indirimli biletlerle deneyime katılma olanağı sağlıyor.

Şehir sakinleri ve turistler için yeni nesil bir açık hava deneyimi sunan Astra Lumina İstanbul, sonbahara özel avantajlı paketleriyle katılımcılarını karşılamaya devam ediyor.

Astra Lumina İstanbul web sitesi: https://astralumina.com.tr/