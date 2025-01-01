Üye Girişi
Haberler
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber

Aşık Veysel'in Hayatı Sinemada

Aşık Veysel'in Hayatı Sinemada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşamı ve eserlerini konu alan filmin çekimleri Sivas'ta başladı. Yönetmen Gökhan Keskin'in yönettiği filmde Aşık Veysel'i Şentürk Dündar canlandırıyor. 2025'te vizyona girmesi planlanan film, ozanın hayatındaki zorlukları ve eserlerinin önemini ele alacak.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı.

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan ve 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybeden Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimlerinin ilk bölümü Hafik ilçesine bağlı Düzyayla köyünde gerçekleştiriliyor.

Filmin çekimleri ise Veysel'in 1894 yılında dünyaya geldiği Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki çekimlerin ardından tamamlanacak.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandırıyor.

2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşması beklenen filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

Filmin sanat yönetmeni ve oyuncusu Selahattin Taşdöğen, AA muhabirine, uluslararası üne sahip bir ozanın hayatını beyaz perdeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Filmle ilgili çalışmaların yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü belirten Taşdöğen, "Bu filmi çeken arkadaşımız gerçekten çok büyük mücadeleler verdi, iyi de bir ekip kurduk." dedi.

"Kadromuzda bir birinden değerli sanatçılar var"

Filmde muhtar karakterini canlandırdığını aktaran Taşdöğen, "Mekanları tasarlıyoruz, onların üzerinde çalışıyoruz. Kadromuzda bir birinden değerli sanatçılar var, ekibi ve senaryosu çok güzel. Zaten yaşantısını çektiğimiz insan çok güzel bir insan, nur içinde yatsın." diye konuştu.

Taşdöğen, zorlu hava ve doğa şartlarında çalıştıklarını ifade ederek, "Sivas halkı gerçek anlamda bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Kime gitsek, kimin kapısını çalsak hiç kimse geri çevirmedi. Düzyayla'da bütün köy halkı seferber oldu. Sivas'tan bu anlamda çok memnunuz, çünkü Aşık Veysel'e sahip çıkıyorlar. Bir de bizim görmediğimiz bizim hissetmediğimiz o duygu seline hiçbir zaman kavuşamayacağımız duyguları Aşık Veysel bizim önümüze çok rahatlıkla getirebiliyor." diye konuştu.

"Aşık Veysel'in hayatı ile empati kurmaya başladım"

Aşık Veysel'i canlandıran oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar ise eserlerini çalıp söylediği çok büyük bir ustayı canlandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Rol teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Senaryo sürecine girdikten sonra Aşık Veysel'in hayatı ile empati kurmaya başladım. Bildiğimiz gibi çok zorlu bir hayatı var, eserleri çok kıymetli, eserlerinin her biri bir öğüt değerinde. Dolayısıyla eserlerini icra ediyor olmak, onun aziz hatırasını yaşatmak için rol almış olmak çok heyecan verici. İnşallah onun duygusunu, sevgisini bizim görmediğimiz taraflarını, onun gönül gözüyle anlatmaya çalışacağız. İnşallah onun adına, unvanına yaraşır bir film ortaya çıkacaktır, buna gönülden inanıyorum."

Torunu, dedesinin hayatının sinemaya taşınmasının mutluluğunu yaşıyor

Filmin yönetmeni Gökhan Keskin de Sivaslı olduğunu, böyle bir filme imza attığı için gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Film öncesinde Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile tanıştığını ve dedesinin hayatını beyazperdeye taşımasını önerdiğini anlatan Keskin, "Böyle bir fikrimin olduğunu söyledim ama her şey nasip kısmet, film bu zamana nasip oldu ve çekimlerine başladık." dedi.

Aşık Veysel'in torunu Şatıroğlu ise dedesinin 79 yıllık yaşantısı boyunca yaşadığı dertlerin, sorunların bu filmde anlatılmasının kendilerini aile olarak çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Şatıroğlu, filmin çekilmesinin onur verici olduğunu, ailenin buna tam destek verdiğini aktardı.

Filmde ünlü ozanın eşini canlandıran Demet Öz de filmin çok heyecan verici olduğunu, oynadığı rolden onur duyduğunu belirterek, "Genç bir oyuncu olarak birbirinden değerli usta oyuncularla çalışacağım için çok mutluyum. Filmde Aşık Veysel'in ailesi, torunları, onların çocukları var. Bu sektörün bana vereceği en büyük hediyelerden birisi ayağıma geldi. Heyecanlıyım, geri sayım başladı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
img

Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
img

Kadıköy Boğa Heykeli'nde Trabzonspor atkısı açıp bağırdı
img

Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı

Son Dakika Haberleri

Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sahipsizler neden yok? 8. bölüm Sahipsizler günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.