ANTGİAD, Cumhuriyet Balosu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutladı. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, konuşmasında Cumhuriyetin değerlerini vurgulayarak, Filistin ve diğer halklar için de ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılında daha büyük etkinliklerle Cumhuriyetin değerlerini perçinlemek gerektiğini ifade etti.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutladı.

Programda konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Bugünü herhangi bir gün ile herhangi bir konuşma ile kıyaslamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için bir aradayız. Nice 100 yıllara diyorum. Hayatın yoğun temposunda işlerimize ya da ülke gündemine gömülüyoruz ve bazen ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Bu yoğun hayat mücadelesinde maalesef başta Cumhuriyet değerleri olmak üzere bazı kavramları dolu dolu sahiplenmediğimizi görüyorum. Oysaki bizler biliyoruz ki ülkemizin yönetim biçimi olan Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Bizim ülkemizde Cumhuriyet kavramı bir yönetim şekli özelliğinin çok ötesinde değerler barındırıyor" dedi.

"Filistin için de ilham olmalıdır"

Sert, "Bu topraklarda verilen destansı kurtuluş mücadelesi, modern bir ülkenin temellerinin atılması Filistin gibi halklar için de ilham kaynağı olmalıdır. Biz Cumhuriyetimizi Filistin halkı için de, ezilen tüm halklar için de daha coşkulu kutlamalıydık, Cumhuriyetin değerlerini daha güçlü dile getirmeliydik. Anadolu'da kaydedilen Cumhuriyet kazanımının yapılanın çok daha fazlasını hak ettiğine inanıyorum" dedi.

"Sıkı sıkıya sarılalım"

Sert, şöyle devam etti:

"2023 yılı ülkemizi, kentimizi ekonomide, bilimde, demokraside, sosyal hayatta, sanatta, sporda, kısaca her alanda sorguladığımız, neleri doğru, neleri yanlış yaptığımızı bilimsel etkinliklerle değerlendirdiğimiz bir dönem olmalıydı. Uluslararası bilim, sanat, spor turnuvalarına ev sahipliği yapmalıydık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk günlerini hamasi söylemlerle değil, bilimsel yol haritalarıyla, dünya liderlerini ağırladığımız dev etkinliklerle perçinlemeliydik. Antalya gibi Atatürk tarafından dünyanın en güzel yeri olarak nitelendirilen bir ilde 100. yılı temsil eden bir simge projeyi hayata geçirebilmeliydik. Çocuklarımıza, gençlerimize cumhuriyetin değerlerinin anlatıldığı etkinlikler düzenleyebilmeliydik. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar oldu, ancak deprem felaketi, ekonomik sorunlar, gergin seçim süreçleri gibi gerekçelerle bunu topyekün bir seferberliğe çeviremedik. Ülke olarak bu özeleştiriyi de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan bunların şimdiye kadar yapılmamış olması bundan sonra da yapılmayacağı anlamına gelmemelidir. Evet, 29 Ekim 2023'de bunları olması gerektiği kadar yapamadık ancak yeni yüzyıl içerisinde çok daha fazlasının yapılacağına, ANTGİAD'ın da bu vizyon doğrultusunda kıymetli işlere imza atacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin, bu güzel ülkenin kıymetini bilelim. Atatürk'ün vizyonuna ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya sarılalım. Çocuklarımıza Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyetin değerlerini anlatalım."

Sert'in konuşmasının ardından sanatçı Ümit Burak Tekinay'ın Atatürk şarkıları, yönetim kurulu ve üyelerin vals ve zeybek oyunları ile devam eden kutlamanın sonunda ANTGİAD'ın gelenekselleşen 29 Ekim pastası kesildi. - ANTALYA