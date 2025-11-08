Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 'Saraydan Kız Kaçırma' Operası Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Mozart'ın ünlü operası 'Saraydan Kız Kaçırma', sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesindeki son opera eseri Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Opera, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye konuldu.

Eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık, orkestra şefliğini ise Murat Menket'in üstlendiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Eserde, Sermin Dikmen Töre "Konstanze", Erdem Erdoğan "Belmonte", Engin Suna "Osmin", Zerrin Karslı Capelli "Blonde", Barış Yanç "Pedrillo", Tuğrul Enver Töre "Selim Paşa" ve Emre Can Cambaz "Klaas" rolüyle sahne aldı.

Temsili, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ile ünlü oyuncu Ferit Aktuğ izledi.

"Saraydan Kız Kaçırma" operası

Mozart'ın Türk-Osmanlı kültüründen ve mehter müziğinden esinlenerek bestelediği 'Saraydan Kız Kaçırma', opera tarihinde Doğu-Batı sentezinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Batı Avrupa'da 16. yüzyılda Türk kültürüne duyulan hayranlığı temsil eden "Turquerie" (Türk Modası) akımının etkisiyle doğan eser, tarihsel olduğu kadar müzikal açıdan da bir kültürler arası köprü niteliği taşıyor.

Eserde, sevdiği kadını Osmanlı sarayından kurtarmaya çalışan Belmonte'nin hikayesi anlatılıyor. Romantik öykünün merkezinde insanlık, affetme, sevgi ve barış temaları yer alıyor.

Mozart, eserinde, Türk kültüründen aldığı esintileri müziğinin evrenselliğiyle birleştirerek kültürler arasında dostluk ve anlayış mesajı veriyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
