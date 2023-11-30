Antalya Devlet Opera ve Balesi 'La Boheme' operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'La Boheme' operasını 2 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak. Eser, Türkçe üst yazı ile İtalyanca seslendirilecek ve biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve çeşitli gişelerden temin edilebilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin geçen sezon kapalı gişe sahnelenen "La Boheme" operasını 2 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetecek, başkemancılığı ise Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor. Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te geçen ve nakışçı bir kadın olan "Mimi" ile şair "Rodolfo" arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde, "Rodolfo"yu İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Erdem Erdoğan, "Mimi"yi Nurdan Küçükekmekçi, "Marcello"yu Umut Tarık Akça, "Musetta"yı Serap Demirhan, "Colline"yi Engin Suna, "Schaunard"ı Mehmet Ali Tutar, "Benoit"i Baturalp Bilgili, "Alcindoro"yu Toygarhan Atuner, "Parpignol"ü Cüneyt İrfan Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rolünü ise Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 2 Aralık'ta sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

Türkçe üst yazı ile İtalyanca seslendirilecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.