Antalya'da Uluslararası Gastronomi Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde ünlü sanatçılar Melek Mosso ve Buray konser verecek, ünlü şefler workshoplar düzenleyecek ve panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından " Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, kapılarını açıyor. 1-3 Eylül günlerinde düzenlenecek festival, dünyadan ve Türkiye'den lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Festival, ünlü sanatçılar Melek Mosso ve Buray konserleriyle renklenecek.

"Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 1-3 Eylül günleri arasında gerçekleşecek festival, üç gün boyunca dünyadan ve Türkiye'den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ağırlayacak. Festivalde ünlü sanatçılar Melek Mosso ve Buray, konser verecek. Gastronomiye yönelik pek çok farklı başlıkta panel ve söyleşinin düzenleneceği festival, ünlü şeflerin ve isimlerin workshoplarıyla renklenecek. Festival alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler ve lezzetler sergilenecek.

MELEK MOSSO, KONSER VERECEK

Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenecek II. Uluslararası Food Fest Antalya, 1 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından Başkan Muhittin Böcek ve ünlü şef arda Türkmen'in katılımıyla Antalya'dan Dünya'ya isimli workshop gerçekleşecek. Yine açılış günü saat 18.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Ayık'ın moderatörlüğünde STK'ların Turizm ve Gastronomi Sektörünün Gelişimine Katkıları & Uzun Dönemdeki Planları konulu söyleşi ardından da Türk Michelin Şefler Mevlüt Özkaya ve Serkan Aksoy ile Antalya'nın Lezzetleri başlıklı workshop düzenlenecek. Food Fest'in ilk günü saat 21.00'de ünlü sanatçı Melek Mosso konser verecek.

MASTERCHEFLER SÖYLEŞİYE KATILACAK

Festivalin ikinci günü olan 2 Eylül Cumartesi Başkan Muhittin Böcek'in de katılımıyla İbradı'ya mor üzüm hasat turu düzenlenecek. Paneli söyleşi ve workshopların ağırlıklı olduğu ikinci günde Michelin Yıldızlı şefler Marc Segarra ve Yoshizumi Nagaya'nın workshopları, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla Antalya Yemeklerinin Şef Restoran Menülerinde Yaygınlaştırılması için Yapılması Gereken Girişimler ve Tanıtımlar, MasterChef Somer Sivrioğlu'nun katılımıyla Yerel Mutfakların Yurtdışında Tanıtımında Uygulanması Gereken Stratejiler konulu söyleşi gerçekleşecek. Food Fest'in ikinci günü saat 21.00'de Buray festival alanında sahne alacak.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN WORKSHOPLAR

Food Fest'in son günü olan 3 Eylül Pazar günü ise televizyonda yaptıkları programlarla da büyük beğeni toplayan Mehmet Özer, Nursel Ergin, Elif Edes, Türev Uludağ düzenlenecek workshoplarla Antalyalılara yemek yapmanın inceliklerini anlatacak. Birbirinden önemli konukların katılımıyla gerçekleşecek panel ve söyleşilerde sektörle ilgili konular ele alınacak. Gastronomi Sektöründe Kadın İstihdamının Yeri & Çözüm Önerileri konulu söyleşi ise sektörde şef ve işletmeci olarak çalışan isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

PANELLER SEKTÖRE IŞIK TUTACAK

Festival süresince, her biri alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller düzenlenecek. STK'ların Turizm ve Gastronomi Sektörünün Gelişimine Katkıları ve Uzun Dönemdeki Planları, Antalya'nın Yerel Ürünlerinin Otel ve Restoran İşletmelerine Daha Yoğun Entegrasyonu için Uygulanması Gereken Stratejiler, Ağırlama Sektöründe Sürdürülebilir Servis Kalitesinin Devamlılığı için Çözüm Yolları, Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Uygulanan Yenilikçi Yaklaşımların Tüketici Tercihlerindeki Etkisi, Antalya Yemeklerinin Pazarlanması için Geliştirilen Stratejiler, Yöresel Gastronomik Değerlerin Ürüne Dönüşmesi ve Menülere Entegre Edilmesi, başlıklarıyla düzenlenecek panellerde sektöre ışık tutacak pek çok konu ele alınacak.