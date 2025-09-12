Antalya'da Selanik Göçmenlerinin Mezarlıkları Koruma Altına Alındı

ANTALYA'daki Selanik göçmenlerinin Andızlı Mezarlığı'ndaki yakınlarına ait 200'e yakın mezarın üzerinden geçecek yol projesine karşı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı sonrasında kentteki Rumlarla Selanik'teki Türkler arasındaki mübadeleyle 1924 yılında gelen ve 'Selanik mübadilleri' veya 'Selanik muhacirleri' olarak bilinen ailelerin büyüklerine ait Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarların olduğu alanda mayıs ayında yol yapım çalışması başlattı. Mezarlığın duvarının bir bölümü yıkılarak başlatılan yol çalışması, Selanik göçmenlerinin tepkisi üzerine mezarların bulunduğu sınırda durdu. Selanik göçmenleri, bir bölümü yıkılan taş duvarın eski bir su yolu olduğu gerekçesiyle, tescillenerek koruma altına alınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yaptı. Koruma Kurulu'ndan, Selanikli göçmenlerin büyüklerine ait mezarları da kurtaracak bir karar çıktı. Kurul; Yüksekalan Mahallesi'nde tescilli Andızlı Mezarlığı koruma alanında kısmen kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 370 ada 231 parselde tespit edilen su yolu kalıntılarının, 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edilmesine karar verdi.

'BÜYÜKLERİMİZİN MEZARLARI KURTULDU'

Kurul kararını 'Andızlı'daki büyüklerimizin mezarları kurtuldu' diyerek duyuran Selanik göçmeni Şeyda Güvenç Duran, "2018 yılında mezarlığın içinden yol geçirileceğini öğrendiğimizde mübadiller olarak itirazımızı dile getirmiş, onlarca dilekçe verip Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmüştük. Planda revize yapmışlardı. Nisan ayında yol açma çalışmaları başladığında kıymetli büyüğüm Galip Büyükyıldırım ile hazırladığımız dilekçeyle mezarlığın sınırındaki mevcut taş duvarın eski bir su yolu olduğu ile ilgili tespitlerimizi Koruma Kurulu'na bildirdik. İlk karar olumsuz gelse de ısrar ve takibimiz sonucu yeniden değerlendirme yapılarak, su yolu kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma alanı genişletilmiştir. İnanıyorum ki Selanik'teki yatan büyüklerimin naaşları gibi, Andızlı'daki aile büyüklerimin mezarları da bir daha rahatsız edilmemek üzere huzur bulmuşlardır" diye konuştu.