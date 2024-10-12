Üye Girişi
Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek, festivalde gösterime giren tüm filmlerin telif haklarını ödeyeceklerini açıkladı.

ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık serüven tamamlandı. Bu sene 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla düzenlenen ve 80 filmin gösteriminin yapıldığı haftanın ardından, festivalin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit'te düzenlendi. Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı gecede Barabar da konser verdi.

Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gülşah Deniz Atalar, CHP Antalya milletvekilleri ve Antalya protokolünden çok sayıda isim ve davetliyle, aday filmlerin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve diğer ekipleri katıldı.

Festivalin Antalya'nın markalarından biri olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, "Sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirdiğini, geliştirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Festivalimiz de bu bakımdan Antalya'mızın en büyük marka değerlerinden biridir. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, kültür ve sanatın onurlu bir yaşam hakkının parçası olduğunu düşünüyor, kültür ve sanat politikalarımıza bu anlayış doğrultusunda yön veriyoruz" dedi.

'TÜM FİLMLERİN TELİF HAKKINI ÖDEYECEĞİZ'

Başkan Böcek, 15 yaşında kazandığı ikramiyeyle aldığı bir sinema makinesiyle okul yıllarında Antalya'nın farklı yerlerinde film oynattığını ve kentin bir sinema kenti olması için üzerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceğini de söyledi. Böcek, belediye olarak aldıkları bir kararı da açıkladı. Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk kez gerçekleşen ve sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz."

Böcek konuşmasının sonunda festivalin 62'ncisinin 7- 16 Kasım 2025'te düzenleneceğini söyledi.

İLK ÖDÜLLER ÖĞRENCİLERE

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde jüri özel ödülü Kastamonu Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden Döngü filmiyle yönetmen Ramazan Yakut'a verildi. Yakut, uzun süre heyecandan konuşamadı ve çok heyecanlı olduğunu ödüle layık görülmesinden dolayı da teşekkür etti.

En İyi Öğrenci Filmi ödülünü ise Maltepe Üniversitesi'nden Sistem isimli filmiyle Yönetmen Aldulhalim Erez'e verildi. Erez, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ödülü almak benim için çok önemli. Bizim ilk ödülümüz ve bu ödülü ekibim adına alıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yerel Haberler Muhittin Böcek Film Festivali Kültür Sanat Festival Antalya Kültür Sinema Eğitim Sanat

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı
Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.