Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi

? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde özel bir konser verdi. Konserin başında sahneye konulan dijital sayaç 04.17'yi gösterdiğinde koronun üyeleri hep bir ağızdan 'sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Konsere katılanların duygusal anlar yaşadığı gecede depremzedeler anıldı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ' Sanat Festivali? ödülüne layık görülen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı.

26 Temmuz ? 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle 100 ülkeden bin 550 kültür ve sanat elçisi katılıyor.

Festival Uluslararası Kukla Sergisi ve Uluslararası El Sanatları Çalıştayı Atölye Bayramı Sergisi ile kapılarını açtı. Ardından 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun 'Büyükçekmece Belediyesi Sesimizi Duydu' adını verdikleri özel bir konser gerçekleştirildi.

İnsan İnsan, Mağusa Limanı, Hayat Bayram Olsa gibi unutulmaz şarkıları seslendirip 1 saat sahnede kalan Koro, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Yoğun istek üzerine bir parça daha söylediler.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, '24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dünyada kendini üst düzeyde hissettiriyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 ülkeyi ilçemizde ağırlıyoruz. Cuma günü saat 14.00'te Taksim'de halkımızı selamlayacağız. Dostluğu, barışı ifade eden ne varsa hepsini sergileyeceğiz. Yılmaz kardeşimin öncülüğünde Antakya Medeniyetler Korosu festivale özel konser verdi. Çok özel bir açılış oldu. Muhteşem bir geceydi. Bu akşam insan olmanın farkına bir kez daha vardık. Tüm İstanbul halkını festivalimize davet ediyorum. Katılım yoğundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek istedik. Yardımcı oldular, teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir sanat ve kültür etkinliği olacak' dedi.

'MEDENİYETLER KOROSU AYAĞA KALKARSA HATAY, ANTAKYA AYAĞA KALKAR' DEDİK

Koroyu yöneten şef Yılmaz Özfırat ise geceye ilişkin şunları söyledi:

'Bizler de 6 Şubat'tan sonra büyük bir yıkım yaşadık. Maalesef 7 arkadaşımızı kaybettik. Fakat 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa Hatay, Antakya ayağa kalkar' felsefesiyle de toparlanıp konserler vermeye başladık. Aslında depremzedelerin sesi olduk. Gittiğimiz yerlerde depremin unutulmamasını, herkesin başına gelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. 'Lütfen depremzedelere acımayın, onlara sahip çıkın' diyoruz. İnsanlar evlerini, eşyalarını kaybettiler. Bizler de bu akşam aslında kendi evimizdeyiz. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi ilk günden beri Hatay'ın her yerinde bize dokundu, yardımcı oldu, sahip çıktılar. En acısı unutmaktır, Hasan başkanın nezdinde bütün Büyükçekmece Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok duygusal bir akşam yaşadık, böyle büyük bir festivalin açılışına bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz.?