Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, İsrail'de suyun önemini vurguladı

Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz, 'Su Gibi Aziz Ol' özlü sözü üzerinden Türk kültür ve geleneklerinde suyun önemine ilişkin dünyadaki barış ve huzurun su üzerinden gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katıldı.

Dünya Bankası Su ve İklim Danışmanı Hila Cohen Mizrav moderatörlüğünde gerçekleşen "Kuraklığa Direnç-Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar" başlıklı Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar oturumunda konuşan Yılmaz, 'Su Gibi Aziz Ol' özlü sözü üzerinden Türk kültür ve geleneklerinde suyun önemine ilişkin dünyadaki barış ve huzurun su üzerinden gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar oturumunda konuşma yapan Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, suyun, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı olduğunun altını çizerek, "Su, tüm insanlık için bir hak'tır. Su konusundaki teknolojileri kullanmadığımız fikri kuraklık ve duyarsızlık ise küresel kuraklıktan çok daha tehlikelidir. Suyu öyle bir koruyalım ki, yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun" diye konuştu.

"SIFIR ATIK HAREKETİ BİRÇOK ÜLKENİN SAHİPLENDİĞİ BİR ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

Yılmaz, 2017 yılında Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin bu süreçte uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği bir çevre hareketine dönüştüğünü, Türkiye ve Ankara'da yeşil dönüşüm ve kuraklığa karşı yürütülen çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

Suyun olmadığı yerde hayat ve hayatın getirdiği hiçbir yenilik ve gelişmeden söz edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Kuraklık tüm dünyayı sarınca, bırakın kalkınmayı, büyümeyi, nefes alamayacağımızı, yaşayamayacağımızı anlamak ve anlatmak zorundayız. Suyumuzu kaybettiğimiz zaman, doğamızı kaybedeceğiz. Doğamızı kaybettiğimiz zaman, sadece yaşamsal ihtiyaçlarımızı değil ressamın çizeceği manzarayı, şairin, bestecinin ele alacağı konuyu, yani sanatımızı da kaybedeceğiz. Yokluğu insanlığın sonu olacak suyu, her alanda doğru kullanmak için en ileri teknolojilere ortak akılla erişmeliyiz. İnsanlığın hizmetine sunulan teknolojiye direnmemeliyiz. İnsanlık olarak dünya barışını su üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki kentleşme oranı yüzde 56, Türkiye'de yüzde 93, 6 milyon insanın yaşadığı Başkent Ankara'da ise bu oran yüzde 88'dir. Dört mevsimi bir arada yaşadığımız, Üç tarafı denizlerle çevrili coğrafyamızda, tanımlanmış her çeşit afet türünü aynı anda ve aynı sıklıkla yaşayıp, bu durumdan dolayı afetlerin yıkıcı etkisinin ağır bedelini ödeyerek farkındalığı gelişen bir toplum olduk. Afetleri önlemeye yönelik, teknolojileri ve her türlü inovasyonu kullanmaya hazır hale geldik."

YILMAZ'DAN ANKARA'YA DAVET

Türkiye'nin dünyadaki yeşil dönüşüm ve kuraklığa karşı geliştirilen teknolojileri yakından takip ettiğini kaydeden Yılmaz, "Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na kültürel etkileşim içinde olduğumuz 1,5 milyarlık nüfusun iklim değişikliği ve kuraklık üzerine yeni çözümlerin, inovasyonların tanıtılacağı ve bu konudaki yeni teknolojilerin anlatılacağı uluslararası zirvelere, toplantılara, etkinliklere ve fuarlara ev sahipliği yapmaya hazır bir kent olduğumuzu ifade etmek istiyorum" mesajını verdi.