Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatroları Yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve ABB Şehir Tiyatroları binasında yürüttüğü yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Başkan Mansur Yavaş, yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile ABB Şehir Tiyatroları binasında yürüttüğü kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından, "Küçük ve büyük salonumuzu çatısından tabanına, ışık/ses sisteminden fuaye alanına kadar yeniledik. Ankara'mızın kültür ve sanat ailesine kazandırdık" notunu paylaştı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin etkin kullanımı için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in önemli sanat merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve ABB Şehir Tiyatroları binalarında yürüttüğü yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı.

MODERN VE YENİ BİNALAR

Yeni kültür ve sanat sezonuna hazır hale gelen binalarda; çatı, teraslar sahneler, kulisler, tuvaletler, duşlar, fuaye ortak kullanım alanları, tiyatro ışıklandırma ve ses sistemleri ile sahne sinevizyon ve perdesi yenilendi.

BAŞKAN YAVAŞ, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yenilenen tiyatro salonları hakkında sosyal medya hesaplarından, "Burası Gençlik Parkı Şehir Tiyatroları… Eskimiş ve kullanılamaz gelmişti. Küçük ve büyük salonumuzu çatısından tabanına, ışık/ses sisteminden fuaye alanına kadar yeniledik. Ankara'mızın kültür ve sanat ailesine kazandırdık. Uygunluk durumuna göre özel tiyatrolar da…" notunu paylaştı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında Ankara'ya yakışır bir şekilde sanat ve kültür merkezlerini yeniledi. Bir yıl boyunca iki salonumuzda çok büyük titizlikle tadilat gördü. Hem çağın ihtiyaçlarına kulak veren hem de Ankaralıların çok büyük keyifle etkinlikleri izleyebileceği bir hale geldi salonlarımız. Ankara Büyükşehir olarak yeni sanat sezonuna büyük bir çalışma ile hazırlandık" dedi.