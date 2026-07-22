63. Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Verilecek

63'ÜNCÜ Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri', bu yıl Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a verilecek.

Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihleri arasında sinemaseverle buluşacak. Festivalin bu yılki 'Onur Ödülleri' ise Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a takdim edilecek.

63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu Menderes Samancılar, Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan 50 yılı aşkın sanat yaşamı boyunca 100'ü aşkın sinema filmi, televizyon dizisi ve dijital platform yapımında rol aldı. Menderes Samancılar; güçlü karakter oyunculuğu, farklı kuşaklardan yönetmenlerle kurduğu yaratıcı iş birlikleri, uluslararası sinemadaki çalışmaları ve ülkemiz sinemasının farklı dönemlerine tanıklık eden sanat yaşamıyla, Türk sinemasının en saygın sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

1974 yılında Kelebek Gazetesi tarafından düzenlenen Foto Roman Kralı Yarışması'nda 'Karakter Kralı' seçilerek sanat yaşamına ilk adımını atan Samancılar, 1 yıl sonra Yılmaz Duru'nun yönettiği 'İnce Memed Vuruldu' filmiyle sinema kariyerine başladı. Ardından 'Kara Çarşaflı Gelin', 'Güneşli Bataklık', 'Fırat'ın Cinleri', 'Kanal', '72'nci Koğuş', 'Eskici ve Oğulları', 'Dönersen Islık Çal', 'Sis', 'Zıkkımın Kökü', 'Bereketli Topraklar Üzerinde', 'Güneşi Gördüm', 'Babamın Kanatları' ve 'Kapı' adlı yapımlarda rol aldı.

Türkiye'deki üretimini uluslararası sinemaya da taşıyan Samancılar; dünyaca ünlü yönetmenler Claude Lelouch, Bahman Ghobadi, Mohsen Makhmalbaf, Hiner Saleem ve Alberto Rondalli ile çalışarak Türk oyunculuğunu uluslararası ortak yapımlarda başarıyla temsil etti.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Kariyeri boyunca birçok saygın ödüle layık görülen Menderes Samancılar, 1989 yılında 'Sis' filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Ardından 'Zıkkımın Kökü' ile Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 'Gözetleme Kulesi' ile Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Samancılar, 'Babamın Kanatları' ile Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, SİYAD ve Frankfurt Türk Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. 2016 yılında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından Onur Ödülü'ne değer görülen Samancılar'ın sanata ve Türk sinemasına sunduğu uzun soluklu katkılar ayrıca Orhon Murat Arıburnu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ankara Uluslararası Film Festivali Aziz Nesin Emek Ödülü ve Frankfurt Türk Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ile taçlandırıldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sinema kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sunan Menderes Samancılar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı olarak festivalin gelişimine katkı sağlamayı sürdürürken, kuruluşunda öncü rol üstlendiği Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği'nin Yürütme Kurulu Başkanı olarak çocukların ve genç sinemacıların sinemayla buluşmasına destek veriyor. Tiyatro çalışmaları ve yayımladığı şiir kitaplarıyla sanat üretimini farklı alanlarda da sürdüren Samancılar, yaşamını sinemaya ve sanata adamış çok yönlü bir kültür insanı olarak üretmeye devam ediyor.

30'DAN FAZLA OYUNDA ROL ALDI

63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu (1989-1995) ve kurucularından olduğu Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda (1995-2005), Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda, Semaver Kumpanya, Tiyatro Pera, Pürtelaş Tiyatro gibi birçok toplulukla 30'dan fazla oyunda rol aldı. Tilbe Saran, Genco Erkal'ın yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu bünyesinde 'Nazım'a Armağan' adlı özel projede sahne aldı.

Tilbe Saran sinema kariyerinde; 'Kırlangıç Fırtınası' (1985), 'Bir Erkeğin Anatomisi' (1996), 'Kaç Para Kaç' (1998), 'Korkuyorum Anne' (2004), 'Beş Vakit' (2006), 'Turquaze ve Ezber' (2009), 'Zenne' (2012), 'Çekmeceler' (2015), 'Yol Ayrımı' (2017), 'Seni Buldum Ya' (2021) ve 'Bergen' (2022) filmlerindeki performanslarıyla Türk sinemasının farklı dönemlerine damga vuran yapımlarda yer aldı. Saran, sinema filmiyle aldığı ilk ödülünü, 2011 yılında 48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zenne' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında kazandı.

'Kral Lear', 'Vanya Dayı', 'Tek Kişilik Şehir', 'Alacaklılar', 'Cesaret Ana', 'Abelard ve Heloise' gibi oyunlarda canlandırdığı roller ile çok sayıda tiyatro ödülüne layık görülen Saran, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Engin Uludağ, Müjdat Gezen gibi ustaların öğrencisi oldu.

Kuruluşundan beri içinde olduğu Oyuncular Sendikası'nda ikinci dönem Genel Sekreter olarak görev aldı. Oyunculuk kariyerini eğitmen kimliğiyle de sürdüren Tilbe Saran, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev alıyor; yeni kuşak oyuncuların yetişmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca 2016 yılından beri Muğla'nın Portakallık Köyü'nde, bir ahırdan dönüştürdüğü atölyede farklı meslek ve yaş gruplarından insanları buluşturup çeşitli eğitim ve deneyim paylaşımlarına vesile olmayı da sürdürüyor.

Geçen yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e takdim edilen Onur Ödülleri bu sene festivalin 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı