Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, yeni sezon öncesinde İstanbul’da önemli bir zirve gerçekleştirdi. Güneş; Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde, iş insanı Hamdi Ulukaya ve Fenerbahçe'nin önceki dönem kulüp başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

KULÜBÜN HEDEFLERİ VE GELİŞİMİ KONUŞULDU

Yapılan görüşmede, kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezona ilişkin planlamaları, kulübün gelecek hedefleri ve Erzincan futbolunun gelişimi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

ERZİNCAN'I ZİYARET EDECEKLER

Erzincanspor'dan yapılan açıklamada Hamdi Ulukaya ve Ali Koç’un kısa süre içerisinde şehri ziyaret edeceğini belirtilerek "Kulübümüz adına önemli ve değerli bir buluşma gerçekleştirildi. Kulüp Başkanımız Alaattin Yavuz Güneş, sponsorumuz Chobani’nin Kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Ali Koç ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kulübümüzün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Sayın Hamdi Ulukaya ve Sayın Ali Koç, Ağustos ayında Erzincan’da olacaklarını ifade etti." denildi.