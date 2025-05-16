Ali Özgentürk İçin Anma Töreni Düzenlendi

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Hazal', 'At' ve 'Balkaya' gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk için Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Ali Özgentürk'ün kardeşi Gazeteci Nebil Özgentürk, "İnsan ağabeyi için tabutun başında fazla bir şey konuşamıyor. 80'li yılların çok iyi ve değerli bir yönetmenini kaybettik" dedi.

Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Hazal', 'At' ve 'Balkaya' gibi unutulmaz yapımlara imza atan Özgentürk'ün vefatının ardından Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine kardeşi Nebil Özgentürk, eşi Işıl Özgentürk, eski eşi Saynur Tezel, kızı Simay Özgentürk, yazar Sunay Akın, oyuncular Meltem Cumbul, Halil Ergün, Nur Sürer, Sumru Yavrucuk, Suna Selen, ve sevenleri katıldı.

Sinema salonunun fuaye alanı çiçeklerle donatıldı. Tören öncesinde, Ali Özgentürk'ün hayatını ve sinema yolculuğunu anlatan kısa bir film gösterildi. Özgentürk'ün kamera arkasındaki emekleri ve unutulmaz filmlerinden görüntüler salonda duygu dolu anlar yaşattı. Konuklar, anma töreni boyunca Özgentürk'ün sanat hayatına ve kişiliğine dair anılarını paylaştı.

'DÜNYANIN EN PROJECİ İNSANLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİK'

Anma töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan Ali Özgentürk'ün kardeşi Nebil Özgentürk, "Ali ağabeyimi çok erken kaybettik. İnsan ağabeyi için tabutun başında fazla bir şey konuşamıyor. Sadece şunu söyleyeyim, dünyanın en projeci insanlarından birini kaybettik. Benim ağabeyim olmasının dışında 80'li yılların çok iyi ve değerli bir yönetmenini kaybettik" dedi.

'ÇOK CANIM YANDI'

Ali Özgentürk'ün biyografik kısa film gösteriminden sonra duygularını paylaşan eşi yazar Işıl Özgentürk de "Çok canım yandı. Onunla ne kadar çok anı, olay, aşk dolu bir zaman geçirmişim. Şimdi ona bu güzel zamanlar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BABAMI KAHKAHASIYLA HATIRLAYACAĞIM'

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk ise "Babam çok özel ve olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı. Hep yaratırdı. Son gününe kadar yarattı. Babamı gözlerinin gülmesiyle hatırlayacağım. Kahkahası ve şefkatiyle hatırlayacağım. Onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım" ifadelerini kullandı.

AKIN: TANIDIĞIM HİÇKİMSEYİ GÖREMEDİM

Yazar Sunay Akın, "Buraya gelirken tünelden yürüdüm. Yol boyunca baktım ve tanıdığım hiç kimseyi göremedim. Tanıdığım hiçbir sanatçıyı, sinemacıyı, tiyatrocuyu, edebiyatçıyı, müzisyeni görmedim. Oysa Ali ağabeyle dostlarımı defalarca görürdüm. Türkiye, nasıl büyük bir sanatçıyı kaybettiğimizi gerçekten idrak ediyor mu? Bilemiyorum" dedi.

'DÜNDEN BERİ SARSILMIŞ DURUMDAYIM'

Oyuncu Halil Ergün, "Sinemamızın ve sanatçılarımızın başı sağolsun. Dünden beri sarsılmış durumdayım. Sanatın her bölümünün uygarlığın ve toplumsal gelişim için en büyük fonksiyonu taşıdığına inanlardanım. Bu arkadaşlar o kahramanlardandır. Ali de onlardan biriydi" diye konuştu.

'TOPLUMSAL SİNEMANIN KAPILARI ALİ'YLE KAPANMIŞ'

Yeşilçam'da tutkun bir kardeşlik olduğunu aktaran oyuncu Nur Sürer, "Ölümünü duyunca gerçekten çok üzüldüm ve şaşırdım. En son Şerif öldüğünde dedim ki, 'Toplumsal sinemanın kapısını kapadık.' Öyle değilmiş. Ali'yle bitmiş. Işıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

'ANILARINI YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Oyuncu Menderes Samancılar, "İnsan olarak mükemmeldi. Filmleri de öyleydi. Böyle değerli insanlar kolay gelmiyor. Mümkün olduğunca elimizden geldiğince anılarını yaşatmaya çalışacağız. Her zaman da saygıyla anacağız. Ruhu şad olsun. Nur içinde yatsın" dedi.

'AŞKI FİLMLERİNDE NAKIŞ GİBİ İŞLEYEN BİRİYDİ'

Oyuncu Sumru Yavrucuk da "Aşkıyı, sevgiyi, emeği filmlerinde bir nakış gibi işleyen önemli bir sinema yönetmenini ve çok entelektüel bir insanı kaybettik. Acımız tarifsiz. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkese sabırlar dilerim" diye konuştu.

'EN ANLAYIŞLI YÖNETMENDİ'

Oyuncu Suna Selen ise "Başımız sağ olsun. 3 filmde çalıştık. Harikaydı. En anlayışlı yönetmenlerden biriydi. Hatta en anlayışlısıydı diyebilirim" ifadelerini kullandı. Ali Özgentürk'ün cenazesi Adana'ya gönderildi.