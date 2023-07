Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali'nde çiftçiler ödüllendirildi

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali'nde çiftçiler ödüllendirildi.

Kirazı ile meşhur Akşehir ilçesinde çiftçiler hasatla bahçelerde yoğunluk yaşarken bir yandan da festival heyecanı içine girdi. Akşehir kirazını yetiştiren 54 çiftçi "En iyi Kiraz ve En Güzel Bahçe" yarışmasında tatlı bir rekabet yaşadı. Akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan jüri dereceye giren çiftçileri belirlerken, Akşehir Belediyesi ise kazananlara para ödüllerini takdim etti. Aroması ile öne çıkan tescilli Akşehir kirazı yaklaşık 16 bin hektarda 22 bin ton üretim yapılırken elde edilen mahsul ise yüzde 80'i ihracatta yüzde 20'lik paysa iç pazarda tüketiliyor. Coğrafi işaretli tescilli Akşehir kirazında yeni bir tescil ise Avrupa'dan geliyor. Türkiye'de yetiştirilen kirazların yüzde 20'si Konya'nın tarım ilçesi Akşehir'de üretiliyor. Akşehir'de kiraz üreten çiftçilerin teşvik etmek amacı ile hasatla birlikte yapılan Akşehir Kiraz festivalinde bu yıl en iyi kiraz ve en güzel kiraz bahçesi dalına yarışmalar yapıldı.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman yaptığı açılış konuşmasında, "En güzel bahçe yarışmasına 9 yarışmacı ve en güzel kiraz yarışması 45 kişilik başvurumuz oldu. Cesaretlerini toplayarak yarışmaya katılan üreticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Akşehir kirazı hemşerilerimiz tarafından özenle yetiştirilmekte"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ekonomi ve gastronomi anlamında Akşehirimizin en önemli unsurlarından birisi kuşkusuz kirazıdır. İlçemizin kuzeyinde yer alan Akşehir Gölü Havzası, kuzeybatısında Eber Gölü ve güneyini çepeçevre saran Sultan Dağları'nın oluşturduğu mikro klima iklimi sayesinde Akşehir'in verimli ve geniş topraklarında dünyanın aroması en güzel, en dayanıklı kirazı yetişmekte. Akşehir Kirazı, kalibresi, rengi, sap boyu, ağırlığı ve en önemlisi lezzeti açısından ülkemizde en kaliteli kirazlardan biri olarak anılmakta. Akşehir kirazı hemşerilerimiz tarafından özenle yetiştirilmekte ve her yıl en kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini almakta. Akşehir Kiraz'ının kraliyet ailesine kadar ulaştığı ve rağbet gördüğü bilinmektedir. Mahsullerimiz her yıl verimliliğini artırarak bizleri mahcup etmiyor ve bizleri dünya pazarında en iyi şekilde temsil ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'en güzel kiraz' ve 'en güzel kiraz bahçesi' kategorilerinde yarışan çiftçilerimizin ödül töreni düzenledik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 54 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En Güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasının ödül törenine geçildi. En Güzel Kiraz Yarışmasında birinciliği Şaban Atik, ikinciliği Ayşe Dudu Okumuş, üçüncülüğü ise Ahmet Aka kazandı. Yarışmada dereceye girenlere programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi. En güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasında ise birinciliği Yakup Çelikten, ikinciliği Mevlüt Genç, üçüncülüğü ise Mustafa Koğa kazandı. Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi.