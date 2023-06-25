Ahmet San'ın anı kitabı çıktı

Ahmet San, Türkiye'deki eğlence sektöründe öncü ve yol gösterici olarak tanınan bir kişi. San'ın Türkiye'nin yarım asrına damga vuran hikayesi "San – Hiçbir Şey İmkansız Değildir" isimli anı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı. Kitabın telif gelirleri Galatasaray Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Mesleki kariyerine 1973'te Paris'te Sorbonne'da okurken başlayan Ahmet San, eğlence sektöründeki 10 bine yakın benzersiz projeyle Türkiye'deki öncü ve yol gösterici olarak tanınan bir kişi oldu. 600'den fazla uluslararası sanatçının konserini yapan San, gençlere yol gösterici olacak anılarını "SAN, Hiçbir şey imkansız değildir" ismiyle kitaplaştırdı. Dünya ünlüleri ve siyasilerinden bol bol fotoğrafın da yer aldığı Destek Yayınları'ndan çıkan kitabın arka kapağında Bill Clinton, Jean Claude Van Damme, Berna Yılmaz ve Ahmet Ertegün'den kısa tanıtım cümleleri yer alıyor.

Ahmet San'ın Türkiye'nin yarım asrına damga vuran hikayesi "San – Hiçbir Şey İmkansız Değildir" isimli anı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı. Telif gelirlerinin tamamı Ahmet San'ın lisesinde okuduğu Galatasaray Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

"Düşünüp, tasarlayıp, yarını beklemeden harekete geçen bir adamın öyküsü…"

Türkiye'de yaşı yeten ve müziğe meraklı herkes, güzel günlerden söz ederken "Stat konserleri yapılırdı, inanabiliyor musun" cümlesini kurar. O günleri yaşamamış, görmemiş olan müziksever genç nesil bile dilden dile anlatılarak efsaneleşen bu konser serisini bilir. 90'ların müzik dünyasının altın çağı olarak anılmasında katkısı büyüktür bu konser dizisinin. Peki, eğlence sektörü adına Cumhuriyet tarihindeki en önemli gelişmelerden biri sayılabilecek bu konserlerin mimarı olan Ahmet San bu vizyonu, cesareti ve girişimci ruhu nasıl geliştirdi? Hangi yollardan geçti, kimlerle çalıştı?

"Bu kitabın sayfalarında, inanan, hayal eden ve o hayalin peşinden tek başına koşarken vazgeçmeyen bir insanın deneyimlerine eşlik edeceksiniz..."

İş yaşamını büyük bölümünü dünya yıldızlarıyla gerçekleştirdiği organizatörlük ile geçiren, yirmi adet eğlence ve gösteri merkezinin yatırımcılığını-işletmeciliğini yapan ve on Türk starının menajerliğini yürüten biri rüya gibi bir hayat mı yaşamıştır dersiniz? Altı yüzden fazla; yerli-yabancı sanatçı, oyuncu, sporcu ve politikacı ile on bine yakın etkinliğe imza atan bir kişi bu ışıltılı yaşamı nasıl bu kadar uzun ve istikrarlı biçimde sürdürebildi?

Tüm bu soruların yanıtları ise bu kitapta bulunuyor. Yarım asırdır Türkiye'deki pek çok güzelliğin altında Ahmet San'ın imzası var. Bu kitap 1973'teki ilk konserden bugüne devam eden baş döndürücü, şaşırtıcı, yer yer neşeli, yer yer hüzünlü yolculuğun hikayesi... Ahmet San'ı özellikle "Ne yapabilirim ki?" diye kendi kendini frenleyen gençler okumalı. Okuyunca göreceksiniz ki imkansız diye bir şey yok. ve yapılacak çok şey var.

Onlarca fotoğrafın yer aldığı kitabın arka kapağında tanınan isimlerden şu cümleler yer alıyor:

İnsanın iki temel gerçeği vardır; doğum ve ölüm. İkisi arasındaki sürede insanlar yaşar, geçip gider. Kimisi nefes kimisi keyif alır. Ahmet ise bu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelenlerden. Teşekkürler yaşattığın her şey için. Berna Yılmaz

Coşkusu bitmez, heyecanı bitmez, enerjisi bitmez... Dilerim hayal gücü hiç tükenmesin; bizim de göğsümüz kabarmaya devam etsin. Sezen Aksu

Ahmet ile daha yapacak çok işimiz var. Jean-Claude Van Damme

Pop müzik ve Rock'n Roll'un Türkiye'ye yerleşmesinin öncüsü, benim için çok değerli dostum Ahmet San... Güzel işleri yapmaya devam et. Ahmet Ertegün

Zarif misafirperverliğini hep takdir ettim. Bill Clinton"