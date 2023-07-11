Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Kırcaali Efsanesi' belgesel çekimleri yapıldı. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından hazırlanan belgesel, Türk-İslam dünyasının önemli kahramanlarından biri olan Kırcaali'nin hayat hikayesini anlatıyor. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belgeselin çekimlerinin tamamlanmasından duyduğu gururu dile getirdi ve tarih, kültür ve medeniyetimize sahip çıkacak yapımcılara Ahlat'ta belgesel ve film çekmeleri çağrısında bulundu.

Ahlat'ta ' Kırcaali Efsanesi' belgeseli çekildi

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kırcaali Efsanesi" belgesel çekimleri yapıldı.

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde çekimleri yapılan Türk-İslam dünyasının önemli kahramanlarından ve manevi önderlerinden "Kırcaali Efsanesi" belgeselinin Ahlat ayağı tamamlandı. Yaklaşık 1 haftadır Ahlat'ın tarihi ve kültürel mekanlarında çekimi yapılan belgeselde, Özbekistan'ın Buhara kentinde doğan Kırcaali'nin, Ahlat'ta yetişen bir alperen olarak Türklerin "Kızılelma" ülküsünü gerçekleştirmek için Ahlat'tan yollara düşen ibret ve kahramanlık dolu hayat hikayesini anlatıyor. Belgesel çekim ekibini Ahlat'ta ağırlayan ve destek veren Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, Ahlat millet bahçesindeki han otağında gerçekleştirilen çekimlerin bir kısmında Lala Şahin Paşa rolüyle kameralar karşısına geçti.

Belgesel hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "İlçemizde böyle bir çekilmesi bize çok büyük gurur verdi. Ben Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk beye, yönetmenimize ve tüm ekibe ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Tam da belgeselin içeriğindeki gibi Kırcaali'nin Anadolu alpereni olarak başlayıp balkanlarda da fetih sürecini devam ettirmesi, 70 bin kişilik bir orduya 800 kişiyle zafer ortaya koyması ve bununda Anadolu tarihimizin, serüvenin başladığı bin yıl önceki başkentimiz Ahlat'ta ele alınması bizleri ciddi anlamda mutlu etmiştir. Buradan aslında tüm tarih, kültür ve medeniyetimize sahip çıkacak yapımcılara sesleniyoruz. Ahlat'ta gelip belgesel ve film çekmelerini bekliyoruz" dedi.

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk de, "Projemizi İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yaptık ve bu projenin amacı bizlerin artık, Türk çocukları olarak kendi tarihimizden, kendi köklerimizden beslenebilmemiz için kendi köklerimize inerek unutulmuş tarihimizi ortaya çıkarmaktır. Bugün bizim Bulgaristan'da ve Balkanlarda olan insanlarımız 'Konya'dan geldik' der. Fakat biz Kırcaali'yi araştırdığımızda bunu gördük ki Buhara'da kökleri var. Kırcali Buhara'dan Ahlat'a gelmiş ve alperen olarak buradan çıkarak Anadolu'daki 19 ilden geçerek her ilden sabah namazından birer tane alperen almıştır. Demek ki bugün balkanlarda yaşayan insanların tamamı sadece Konya değil, Türkiye'nin tamamıdır. İşte bu kardeşliği bu birlikteliği bizim sağlayabilmemiz için bizim tarihimizi öğrenmeli hem de kendi köklerimizden beslenmeliyiz. Bu belgeselin çekiminde desteklerini esirgemeyen ve büyük destekler sunan Ahlat Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban'a, ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kırcaali Efsanesi" belgesel senarist ve yönetmeni Mustafa Şahin de, "Yaklaşık 1 haftadır Ahlat'ta belgeselimizin çekimlerini yapıyoruz. Canlandırmalı drama çekimler yapıyoruz. Belediye başkanımızı ve tüm Ahlat halkına çok teşekkür ediyoruz. Dramalarda ve canlandırmalarda bize destek verdiler. Kırcaali, Bulgaristan'da Türklerin yoğun bir şekilde yaşadığı bir Türk şehri. Biz burada Kırcaali'nin hikayesini anlatıyoruz. Kırcaali Buhara'da doğup Ahlat'ta yetişen ve Bulgaristan'a Balkanlara göç eden savaşarak, köyleri dolaşarak topladığı alperenlerle Çanakkale'de, Gelibolu'da, Edirne'de Bizanslılarla, Bulgarlarla, Sırplarla çarpışarak Rumeli'yi Türkeli yapan kahramanımızdır. Biz neden hep yabancı kahramanlara özeniyoruz dedik. Hayır, biz kendi kahramanlarımızı çıkaracağız, çocuklarımıza, gençlerimize kendi kahramanlarımızı örnek vereceğiz. Onları öğrenmelerini isteyeceğiz. Onun içinde böyle bir yola çıktık. Böyle bir belgesele öncelik verdiği için Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk Beye de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi

Belgeselde Kırcaali karakterini canlandıran oyuncu Hakan Tepe de, "Böyle güzel bir şehirde Ahlat'ta böyle bir efsaneyi oynamak bana nasip oldu. Bizlere bu olanağı sağlayan sayın valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve BULTÜRK Başkanı Rafet Ulutürk Beye teşekkür ediyorum" dedi.