Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Tabduk Emre Türbesi, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin dualarını aldığı bir umut ışığı haline gelmiştir. Türbe, aynı zamanda Tabduk Emre'nin ailesi ve öğrencilerinin de kabrine ev sahipliği yapmaktadır. Recep Demir, türbenin bakımını ve gelişmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini ve tüm Ankaralıları ziyarete davet ettiğini belirtmiştir.

800 yıllık Tabduk Emre Türbesi ziyaretçilerini bekliyor

Yunus Emre'nin hocası Tabduk Emre'nin Türbesi'ne gelen aileler çocuk sahibi olmak için dualar ediyor

Recep Demir : "Çocuk sahibi olamayanlar buraya gelir, dua eder ve çocuk sahibi olurlar"

ANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesi Emremsultan Köyü'nde bulunan Tabduk Emre'nin Türbesi bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Tabduk Emre Türbesi aynı zamanda çocuk sahibi olamayan aileler için de umut ışığı oluyor. Aileler Tabduk Emre Türbesi'ne gelerek dualarını ediyor ve çocuk sahibi olduktan sonra türbeye gelerek kurbanlarını kesiyorlar. Tabduk Emre Türbesi'nde ayrıca ailesi ve öğrencilerinin de kabri bulunuyor.

Anadolu'nun Alparslan tarafından işgal edilmesiyle birlikte Anadolu'nun Müslümanlaştırılması için Tabduk Emre, hocası Ahmet Yesevi tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesine gönderildi. Tabduk Emre bugünkü Emremsultan Köyü olan o zaman ki Sakarya Vadisi'ne yerleşerek kendi dergahını kurdu. Kurduğu dergahta verdiği ilim ve bilim ile Yunus Emre gibi bir çok büyük isimin yetişmesine olanak sağladı.

Emremsultan Köyü'nün uzun yıllardır sakinlerinden biri olan Recep Demir, Tabduk Emre Türbesi'ni çok sık ziyaret ettiğini ve köylüler olarak buranın bakımını ve gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek tüm Ankaralıları türbeyi ziyaret etmeye davet etti. Demir çocuk sahibi olamayan ailelerin de türbeyi ziyaret ederek dualar ettiğini ve çocuk sahibi olduklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"1071'de Alparslan Anadolu'yu işgal ettiğinde, Kazakistan'da yaşayan Ahmet Yesevi Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlığın yayılması için Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi güney kısımdan Konya'ya, Tapduk Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi Ankara'ya, Cafer ile Sadık'ı Nallıkozlu Köyü'ne, Ömer Şıhlar'ı da Derviş Tekke Köyü'ne gönderiyor. Tapduk Emre 8 asırdır Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yatıyor. Burası da Emremsultan Köyü olarak kurulmuş. Yunus Emre'de Tapduk Emre'nin hizmetkarı olarak görev yapmış. Burada tarım işleriyle uğraşmış, odun, kömür taşımış ve Tapduk Emre'den dini bilgiler edinmiş. Vefat edeli 8 asır olmuş. Bir oğlu ve bir kızı var Tapduk'un. Oğlunun mezarı da burada kızı evlendiği için Nallıhan'ın Teke Köyü'ne gidiyor ve orada vefat ediyor. Tapduk Emre'nin öğrencisi Yunus Emre burada eğitimini tamamlayıp ayrılmaya karar verdikten sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıköy Köyü'ne gidiyor. Bilinen Yunus Emre mertebesine de Eskişehir'de varıyor. Türbeye ziyaretler tanıtımlar ve çekimler yapılmaya başladıktan sonra çok arttı ve insanlar buranın değerini anlamaya başladı. Çocuk sahibi olamayanlar buraya gelir, dua eder ve çocuk sahibi olurlar. Sonrasında burada kurbanlar kesilir. Halkımızın burayı çok daha sık ziyaret ederek, bilgi edinmelerini çok isterim."