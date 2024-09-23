61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alacak sanatçılar belli oldu

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülü alacak sanatçılar belirlendi.

FARAH VE ARAS'A ÖDÜL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye verilecek.5-12 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde Onur Ödülleri, usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e takdim edilecek. Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

5 MİLYON LİRA PARA ÖDÜLÜ

Festivalin jüri başkanlığını 2018'de Antalya'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan, filmleri, kitaplarıyla öne çıkan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek üstlenecek. Bu yıl 5 milyon lira ödülün verileceği festivalde, ödüller 12 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde sahiplerini bulacak.

FESTİVALDE YARIŞACAK FİLMLER

Festivalde, Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe", Önder Şengül'ün yönettiği "Balinanın Bilgisi", Ümit Ünal'ın yönettiği "Evcilik", Ayçıl Yeltan'ın yönettiği "Fidan", Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği "Galata", Belkıs Bayrak'ın yönettiği "Gülizar", Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar", Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Selim Evci'nin yönettiği "Savrulan Zaman", Ümran Safter'in yönettiği "Seni Bıraktığım Yerdeyim", Neco Çelik'in yönettiği "Sevgili Katilim Berlin" yarışacak.