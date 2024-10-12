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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Fidan' Filmi Dünya Prömiyerini Yaptı

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Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ayçıl Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Fidan' filmi gösterildi. Gösterim sonrası usta oyuncu Göksel Kortay, 60 yıllık sanat hayatı dolayısıyla ödül aldı. Film, kız çocuklarının eğitimi üzerine önemli mesajlar içeriyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini Ayçıl Yeltan'ın üstlendiği "Fidan" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımındaki Fidan'ın hikayesini konu edinen filmde, Leyla Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil rol aldı.

Eserin gösterimine yönetmen Yeltan, oyuncular ve film ekibi de katıldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Göksel Kortay'a 60. yıl ödülü

Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Kortay'a ödülünü Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz ve BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek takdim etti.

Göksel Kortay, buradaki konuşmasında, 60 yılın bir ömür, bir yaşam süreci olduğunu dile getirdi.

Festivalin de 61'inci yılı olduğuna dikkati çeken Kortay, "Tam da bu günlerde 60 yılım bitti, 61'e girdim. Ne tesadüf ki Altın Portakal ile yaşıtmışız. 60 yıllık bu yolculukta oyunculuk, yönetmenlik, sunuculuk, çevirmenlik, dublaj ve daha birçok şey var. Ben bu ödülü öncelikle yönetmenimiz Ayçıl Yeltan özelinde hayallerine hiçbir zaman dur demeyen, sürekli o hedefe doğru koşan, tek başına, dimdik olan ve başarabilen tüm kadınlarımız adına almak istiyorum. Bu, 60 emek yılımın en özel ödülü." diye konuştu.

"Kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz"

Törenin ardından yönetmen Yeltan, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Seyircilerin sorularını yanıtlayan Yeltan, filmin kız çocuklarının eğitimine dikkati çektiğini anlattı.

Aynı zamanda çeşitli hikayeleri de barındırdığını aktaran Yeltan, "Anne kaybının acısı, bunun aile üzerindeki trajedisi, bir baba ve kızın bu trajedi yüzünden uzaklaşması ve yakınlaşması, Anadolu kadınlarının 3 kuşakta birbirine desteği gibi birçok ögeyi barındıran bir konusu var filmin. Ama sonunda kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz aslında." ifadelerini kullandı.

Yeltan, "Fidan" karakterinin sessizliğiyle içsel haykırışlarını ortaya koyduğunu, bunu bilinçli olarak tercih ettiğini kaydetti.

Leyla Smyrna Cabas ise filmin ilk deneyimi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir deneyim oldu. Bu filmden sonra bu mesleği yapmak isteyebileceğimi fark ettim. Çekimde tüm oyunculardan çok şey öğrendim." dedi.

Göksel Kortay da filmi ilk kez izlediklerini ve bu nedenle çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Senaryoyu okurken diyalog olmamasının dikkatini çektiğini anlatan Kortay, bu nedenle farklı bir yönü olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

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