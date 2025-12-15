Haberler

Konya'da 4. Kuşak Keçeci Aile Mesleğini Sürdürüyor

Konya'da 4. Kuşak Keçeci Aile Mesleğini Sürdürüyor
Konya'da 4. kuşak keçeci olan Yunus Girgiç, 130 yıllık aile mesleği keçeciliği sürdürüyor. Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle artan yoğunluğu ve modern keçe ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi veriyor.

KONYA'da 4'üncü kuşak keçeci Yunus Girgiç (34), 130 yıllık aile mesleğini sürdürüyor. Hazreti Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle atölyesinde yoğunluk olduğunu belirten Girgiç, "Keçe artık sadece çoban kepeneği, yer sergisi değil. Günümüzde birçok ürün yapılabiliyor. Özellikle gençlere tavsiyem, mesleğin unutulmaması adına işi öğrenmelerini istiyorum" dedi.

Babasının dedesinin 130 yıl önce başladığı keçeciliği 4'üncü kuşak olarak devam ettiren Yunus Girgiç (34), İrfa Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki atölyesinde, Hazreti Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle yoğunluk yaşıyor.

'YAPIMINDA SADECE SU, SABUN VE YÜN KULLANILIYOR'

Mevlevilerin bazı eşyalarının keçeden üretildiğini söyleyen Girgiç, "Keçe, milattan önce 3'üncü yüzyılda doğmuş bir Türk sanatı, Türk geleneği. Ben de günümüzde 4'üncü kuşak olarak bu sanatı devam ettiriyorum. Keçecilik mesleğini Mevlevilerle birlikte düşündüğümüz zaman, başlarındaki sikkeli, arakiyeleri, haydariyeleri keçeden üretiyoruz. Keçe yapımında sadece su, sabun ve yün kullanılıyor. Teknolojinin olabildiğince az kullanılan bir malzeme, yapıldığı ilk günden bu yana değişmeyen bir meslek. Yeni nesil ürünler de yapılabiliyor. Şapka, terlik, patik ve ceket, yelek de üretiliyor. Yer sergisi, halı ve kilim de yapılıyor. Mevlana Haftası nedeniyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Keçeciliği gelen misafirlerimiz seviyor, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

'ESKİDEN ZANAATTI, ŞİMDİ KESİNLİKLE BİR SANAT'

Son dönemde çeşitli kıyafetlerde keçe kullanıldığını belirten Yunus Girgiç, "Sadece semazen sikkesi değil, herkes için ürünlerimiz var. İnsanlar, vücuduna temas eden ürünlerin doğal malzeme olmasını istiyor. Hem sağlıkları hem de konfor için keçe tercih ediyorlar. Keçe yağmurlu havalarda suyu hemen geçirmez, şekli bozulmaz. Bu nedenle güncel giyim kuşamda insanlar kullanmak istiyor. Hem kullanım rahatlığı hem de geleneksel bir ürün olduğu için kültürel bir malzeme olarak da üstünde taşımak istiyorlar. Keçecilik, Türk kültürünün üretmiş olduğu bir meslek dalı. Eskiden zanaattı, şimdi kesinlikle bir sanat. Bu sanatı da hakkıyla öğrenmek gerekiyor. Keçe artık sadece çoban kepeneği, yer sergisi değil. Günümüzde birçok ürün yapılabiliyor. Özellikle gençlere tavsiyem, mesleğin unutulmaması adına işi öğrenmelerini istiyorum" diye konuştu.

'AİLEDE DOĞAN HERKES, BU MESLEĞİ ÖĞRENMEK ZORUNDA'

Yunus Girgiç, "Elimizden geldiği kadar yetiştirmek için hem öğrencilerimiz, ham çıraklarımız var. Kendi çocuklarım var daha yaşları çok küçük ama onlara da öğreteceğiz. Ailemizin bir prensibi var. Ailede doğan herkes, bu mesleği öğrenmek zorunda. Ama meslek olarak yapmak zorunda değil" dedi.

