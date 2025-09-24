4. Bağcılar Kitap Fuarı 26 Eylül'de Başlıyor

BAĞCILAR Belediyesi'nce düzenlenen ve 9 gün sürecek olan 4'üncü Bağcılar Kitap Fuarı (BKAF'25), 26 Eylül tarihinde Bağcılar Meydanı'nda kapılarını açıyor.

Açık hava kitap fuarlarından biri olan Bağcılar Kitap Fuarı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, 26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. 4'üncü Bağcılar Kitap Fuarı'nda (BKF) 58 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda araştırmalardan çocuk kitaplarına kadar birçok eser yer alacak. 9 gün sürecek fuarda gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı alanda kitapseverler, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

Açık alandaki kafede yetişkinler için çay ikramı, çocuklar için de atölyeler yer alacak. Ayrıca Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çekilebilecek. Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergileyecek. Ayrıca alanda birçok önemli yazarımızın küp görselleri ve sergi de yer alıyor.

BİLGİ YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER VERİLECEK

Öte yandan fuar alanında bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Hem Bağcılar'a yönelik hem de kültür-sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, BKF'de Bağ-Kart'lıları özel ayrıcalıklar bekliyor. Bağ-Kart'ı olanlar indirimlerden yararlanırken BKF"ye en az iki kez ziyaret edenlere Bağ-Kafe'lerden kahve kazanacak.

'KİTAP FUARIMIZ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR'

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İstanbul'da çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz üç fuara toplam 1 milyon 650 bin kişi katılmıştı. İnşallah sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

BKF'ye; aralarında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar gibi isimler katılacak.