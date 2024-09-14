Üye Girişi
Haberler

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Aida' ile Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 'Aida' operası ile açıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin başarılarının sanatseverlerin ilgisiyle desteklendiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki festivalin açılışında, Aspendos'un etkileyici mimarisi ve akustiğinde festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl festivallerde büyük başarılara imza atmanın gururunu da yaşadıklarını belirten Sağtürk, "15. İstanbul Opera ve Bale Festivalimiz, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalimiz ile 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'mizde tarihi seyirci rekorlarına ulaştık. Şimdi sıra Aspendos Festivali'mizde. Bu başarılarımızda sanatseverlerimizin desteği ve ilgisi büyük rol oynuyor. Bu ilgi ve destekle bize yüksek motivasyon kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağtürk'ün konuşmasının ardından Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından Giuseppe Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan 3 perdelik "Aida" operası sahnelendi.

Orkestra şefi Lorenza Castriota yönetiminde sahnelenen ve solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik ettiği eserin, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath, rejisörlüğünü ise Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi.

Yabancı konuk sanatçılar Soprano Joana Zhelezcheva ve Tenor Walter Fraccaro'nun sahne aldığı eserin, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, koreografi Armağan Davran, Ömür Uyanık ve Sergei Terechenko, ışık tasarımı Fuat Gök imzası taşıyor.

Eserde, "Aida" rolünü Joana Zhelezcheva, "Radames"i Walter Fraccaro, "Amneris"i Medine Tuganova, "Amonasro"yu Serhat Konukman, "Ramfis"i Engin Suna, "Mısır Kralı Il Re"yi Şafak Güç, "Haberci"yi İsmail Enis Ok ve "Sacerdotessa"yı Serap Demirhan canlandırdı.

Festival, 16 Eylül'de "Opera Gala Gecesi" konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera Ve Balesi Tan Sağtürk Festival Aspendos antalya Turizm

Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için silmiştim"

 Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Lavinia ne demek? Şopar ne demek? Şopar kime denir, anlamı nedir? Tutto Passa ne demek? Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor (Benfica)? Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title