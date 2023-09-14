30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Kuğu Gölü' Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesi sahnelendi. Festivalde, ünlü koreografların eseri, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelendi.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Çaykovski'nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesi sahnelendi.

Operayı, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sanatseverler izledi.

Ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'ın koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yorumlarıyla sahneye taşınan eser, Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelendi.

Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Savaş Camgöz, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait iki perdelik eserde, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalması anlatıldı.

Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, AA muhabirine, Aspendos'ta bir sanat eserini canlandırmanın sanatçılar için oldukça keyifli olduğunu söyledi.

Ersoy, "Böyle bir sahnede dünyanın en önemli eserlerinden, klasik balenin mihenk taşlarından biri olan Kuğu Gölü'nü oynamak ayrı bir zevk. Armağan Davran ile birlikte koreografisini gerçekleştirdiğimiz eserde, 150 sanatçıyla Aspendos'ta unutulmaz bir gece yaşıyoruz. Bale sanatına son yıllarda ilgi çığ gibi büyüyerek artıyor. Her temsilimiz kapalı gişe oynuyor. Bunu diğer illerimizde, festivallerimizde gözlemliyoruz. Seyircilerimize böyle kaliteli, büyük prodüksiyonları canlandırmak, karşısına çıkarmak bizim için çok büyük heyecan verici bir olay. Seyircilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için müteşekkiriz." diye konuştu.

Festival kapsamında eserin ikinci temsili bugün saat 21.00'de sahnelenecek.