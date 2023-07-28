30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanlığını, yönetmen Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

18-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu.

Cumhuriyetin 100. yılında 30'uncusu gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını, yönetmen Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatın birçok dalında çok önemli isimlerin yetiştiği Adana'da, sinemanın ayrı bir yeri olduğunu ve Türk sinemasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

TOPLAM ÖDÜL 1 MİLYON 285 BİN LİRA

Ulusal Uzun Metrajda En İyi Film, Yılmaz Güney Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü kategorilerinde; Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde; Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde; Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film, En İyi Canlandırma Film, En İyi Deneysel Film, En İyi Kurmaca Film kategorilerinde; Adana Kısa Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü kategorisinde toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023 olarak belirlenirken, başvuru formlarına ' https://altinkozaff.org.tr/' linkinden ulaşılabiliyor.