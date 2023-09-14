30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin jeneriği de gösterildi. Festivalde ulusal ve uluslararası film yarışmaları, belgesel film yarışması ve kısa film yarışmaları yer alacak. Ayrıca, Adana Kısa Film Yarışması'nda 6 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 24 film ve Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 20 film yarışacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül tarihlerinde yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'da film festivali yapmak çok daha farklı anlamlı. Adanalının sanata düşkünlüğü, sanatsever olması, seçici olmasının yanında bu toprakların yarattığı ürettiği, çıkardığı çok değerlere de bağlı bir iş. Nuri Bilge Ceylan'ın filminin gösteriminden alınacak bedelin tamamı deprem mağdurlarına yardım olarak gidecek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 18-24 Eylül tarihlerinde yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, kurul üyeleri Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan, Mahmut Göğebakan ve İsmail Timuçin'in katıldığı toplantıda festivalin jeneriği de gösterildi. Cumhuriyetin 100. Yılında Altın Koza'nın 30'uncusunu yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'da film festivali yapmak çok daha farklı anlamlı. Adanalının sanata düşkünlüğü, sanatsever olması, seçici olmasının yanında bu toprakların yarattığı ürettiği, çıkardığı çok değerlere de bağlı bir iş. Nuri Bilge Ceylan'ın filminin gösteriminden alınacak bedelin tamamı deprem mağdurlarına yardım olarak gidecek" dedi.

"HALK VE BASIN FESTİVALE SAHİP ÇIKIYOR"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da Uluslararası Adana Altın Koza Festivali'nin sinema sanatı için önemine vurgu yaptı, Adana halkına ve festivale sahip çıkan basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Altın Koza'da yer almaları için aradıkları sanatçıların hiçbirinin kendilerini geri çevirmediğini ifade ederek bunun da Altın Koza'nın gücünden ve öneminden ileri geldiğini söyledi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 45 film başvurdu, ön değerlendirmeyi 11 film geçti, yarışmanın Jüri Başkanı Ömer Faruk Sorak. Ulusal Bölgesel Film Yarışması'na 59 film başvurdu. Ön değerlendirmeyi 8 film geçti.

Danışmanlığını Alin Taşçıyan ve Esin Küçüktepepınar'ın, koordinatörlüğünü İzlem Oktay'ın yaptığı Dünya Sineması Bölümü; Avrupa Sineması, Dünya Sineması ve Özgürlüğün Yolları seçkilerini kapsayan, uluslararası alanda övgüler ve ödüller toplayan yeni filmlerin yanı sıra klasiklerden oluşan 21 film seyirciyle buluşturacak.

3 KISA FİLM YARIŞMASI

Adana Kısa Film Yarışması'nda 6 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 24 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise 20 film yarışacak. Çukurova Altın Koza Akademisi bu yıl 2. kez düzenlenecek. Türkiye'de üniversitelerin sinema ve güzel sanatlar bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Adana'da ağırlanacak ve festival süresince sinema sektöründen temsilcilerin düzenleyeceği atölyelere katılacaklar.