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3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor
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Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı, 18 Ekim'de başlayacak ve 50 yayınevinin katılımıyla birçok etkinlik ve söyleşi sunacak.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı, 18 Ekim'de Bağcılar Meydanı'nda kapılarını açıyor. 9 gün sürecek olan fuar sohbetten eğlenceye kadar farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak, kitapseverler de sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, 18-26 Ekim tarihleri arasında 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı'na (BKF) ev sahipliği yapacak. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenecek fuarın hazırlıkları tamamlandı. Açılış için gün sayan fuar alanında 50 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda polisiyeden tarihe kadar herkesin ilgisini çekecek eserler yer alacak. 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.

'BAĞCILAR OLARAK BİZ KİTAPLA YAŞAYAN BİR İLÇEYİZ'

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'ımızda çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene 3'üncüsünü yapıyoruz. En seçkin kitabevlerinin yayınlarıyla ve sevilen yazarlarımızla buluşacağız. İlk fuarımıza 350 bin kişi katılırken geçen yılki 2. BKF'ye 500 bin kişi katılmıştı. Sayının artması bizi sevindiriyor. Sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum. Bağcılar olarak biz kitapla yaşayan bir ilçeyiz. Bu anlamda ilçemizde şu an 117 bin 180 yazılı ve basılı eserden oluşan külliyat sunan 17 kütüphane hizmet veriyor" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen'in müzik dinletisinin de yer aldığı özel bir programla açılışı yapılacak BKF'de; AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Abi katılacak.

AKTİVİTELER İÇİN ÖZEL BİR PLATO OLUŞTURULDU

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada fuar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"BKF'ye gelen ziyaretçiler, özel olarak oluşturulan platoda ağırlanacak. Açık alandaki kafede yetişkinler için çay ikram edilecek. Çocuklar da atölyelerde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan aktiviteler yapabilecek. Gençler özel hazırlanan Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çekilebilecek. Fuar kapsamında, geçmişten günümüze edebiyat dünyamızda eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de yapıldı. Ayrıca belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergileyecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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