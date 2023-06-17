3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla başladı. Festivalde 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film gösterilecek. Festivalin amacı İzmir'i sinema sektörünün merkezi haline getirmek. Festival, 21 Haziran'da sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları, İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sanatseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde, festival dolayısıyla yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Her geçen yıl daha da büyüyerek, ayakları yere daha sağlam basarak ve olgunlaşarak şehrimize bir festival kazandırmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Soyer, İzmir'in ulusal ve uluslararası bir film festivaline ihtiyacı olduğu düşüncesiyle festivalin hayata geçtiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sinema sektörünü İzmir'e taşıyacak, İzmir'e sinemada daha çok değer verecek büyük çaplı bir etkinliğin eksikliğini hissettik. Şimdi artık elimizde bu güç var. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sinema sektörünü İzmir'e taşıyacak. Amacımız İstanbul'dan sonra sinemanın merkez üssü olmak ve bir film için gerekli olan doğal film platoları, tarihi mekanları, yetenekli insan gücü ile sinema sektöründeki payımızı büyütmek."

Festivalin Emek Ödülü'ne değer görülen, Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni, çevirmen ve yazar Sevin Okyay, ödül aldığı için çok memnun olduğunu belirterek, "Vecdi'nin (Sayar) başında olduğu, eski arkadaşım Oğuz Makal'la aynı gecede ödül aldığım bir festivalin konuğu olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Emek Ödülü'nü alan İzmir Uluslararası Film Festivali ve İzmir Enternasyonal Fuarı Sinema Burada Film Festivali'nin kurucusu Prof. Dr. Oğuz Makal da üniversiteyi bitirdikten sonra İzmir Sinematek'i kurduğunu ve törenin yapıldığı sahnede filmler gösterdiğine işaret ederek, aldığı ödül nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Festival Direktörü Vecdi Sayar ise festivalde 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film olduğunu belirterek, festival programına ilişkin bilgi verdi.

Taşra Üçlemesi Caz Projesi konserinin dünya prömiyeri yapıldı

Onur Ödülü alan Macar sinemasının Oscar ödüllü yönetmeni Istvan Szabo sağlık sorunları sebebiyle törene katılamadı. Szabo'nun ödülü Macaristan Sinema Enstitüsücnden Katalin Vajda'ya verildi.

Gecede ayrıca festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.

Törenin ardından Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kasaba", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Uzak" filmlerinden seçilmiş sahneler üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi konserinin dünya prömiyeri gerçekleşti. Konserde, projenin bestecisi piyanist Yiğit Özatalay'a, saksofonda Barış Ertürk ile davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik etti.

Festivalde Ulusal Yarışma'nın yanı sıra Uluslararası Yarışma, Müziğin Yıldızları, Dünya Festivallerinden, Müziğin İzinde, Hayatın Ritmi, Renkli Rüyalar, Yarışma Dışı Özel Gösterimler, Kısaca Müzik, Müziğin Yıldızları, Anılarına, Ustaya Saygı ve İki Arada Bir Derede adlı bölümlerde film gösterimleri gerçekleşecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival, İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi'nde buluşacak.

Film gösterimleri, söyleşiler ve konserlerin de gerçekleşeceği etkinlik 21 Haziran'da yapılacak törenle sona erecek.