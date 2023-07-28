24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülü alan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle başladı. 100 ülkeden geleneksel kostümlü kültür elçileri, müzikleri ve danslarıyla renkli bir gösteri sergiledi.

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kameraman- SADIK KARAKULOĞLU

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste " Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülü alan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dolasıyla Taksim Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından, festivale 100 ülkeden katılan geleneksel kostümlü kültür elçileri, müzikleri ve danslarıyla renkli bir gösteri sergiledi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ve 31 Temmuz'da başlayacak olan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla Taksim'de bir etkinlik düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından festivale katılan ülkelerin geleneksel ve renkli kostümlü kültür elçileri bu yıl da Taksim Meydanı'nda gösteri düzenledi. Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan gibi 100 ülke renkli ulusal folklorik kıyafetleriyle kendilerine has müzikleriyle Taksim'de ülke bayraklarıyla festivalde yer aldı. Katılımcı ülkelerin dans grupları kendi oyunlarını sergiledi.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni ve saygı duruşunun ardından konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülü alan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili şunları söyledi:

"BU FESTİVAL KÜLTÜRLERİN SEVGİYLE KUCAKLAŞTIĞI BİR FESTİVALDİR: Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 2023'te uluslararası Büyükçekmece İstanbul Kültür ve Sanat Festivalinin 24'üncüsünü bugün burada icra etmeye başladık. Bir yıl önce çalışmalara başladığımızda 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında dünyada ilk defa bir festivalde 100 ayrı ülkenin katılımını görmek istiyoruz' dedik. UNESCO'ya ve bugün 24'üncü uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde, dostluk ve barış festivalinde 100 ülke temsili olarak burada 100 bayrakla İstanbul halkımızı selamlıyor ve İstanbul halkımızı Büyükçekmece'deki kültür ziyafetine davet ediyoruz. Saygı duruşu öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı adınaydı ama burada 100 ülkeden bin 600 sanat elçisi var. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali aynı zamanda fotoğrafta gördüğünüz gibi bir barış festivalidir, kültürlerin sevgiyle kucaklaştığı kaynaştığı bir festivaldir.

BU FESTİVALİN BUGÜNE BÜYÜYEREK GELMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDERİZ: 24'üncü Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin bugüne kadar büyüterek bir dünya festivali yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu festivalin büyümesine önemli katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine şahsım ve festival komitesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bütün dünyaya, ülkemize, dünya kültürüne, ülkemiz kültürüne hayırlı olsun.

HERKESİ KÜLTÜR SANAT ELÇİLERNİN ORTAYA KOYACAĞI GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ: İstanbul Valimize, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkesi 31 Temmuz akşamı saat 19.00'dan itibaren Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde muhteşem bir açılışı, muhteşem bir kültür ziyafetini ve ondan sonra 5 gün boyunca sürecek Büyükçekmece'de yüz ülkenin kültür sanat elçilerinin, kültür ve sanat elçilerinin ortaya koyacakların o güzel görüntüleri izlemeye davet ediyorum."