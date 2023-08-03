21'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali Başladı

21'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali, bugün başladı. "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı Yaşamı Savunuyoruz" sloganıyla düzenlenen festivalin açılış etkinliğinde Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu vatandaşlarla halay çekti. Festival, 4 gün sürecek.

21 yıldır geleneksel olarak yapılan Munzur Kültür ve Doğa Festivali bugün Tunceli'de Seyid Rıza Meydanı'nda başladı. "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz" sloganıyla başlayan festivale, alevi kurumları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, yaparak şunları söyledi:

"Festivaller önemlidir. Biz Dersimliler dünyanın neresinde olursak olalım, festivallere, spor klüplerine yöre derneklerine hepsine destek verelim. Festivallerinize sahip çıkın. 21 yıldır yasaklara rağmen dünyanın farklı ülkelerinden buraya gelerek, bizi onore ettiniz. Hoş geldiniz. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak, bunun öz eleştirisini veririz. Tek yapmak istediğimiz bu festivali dik durarak, ruhuna uygun yapmaktır. Panel, konser, gezilerle festivalimiz 4 gün devam edecek."

"FESTİVALE VALİLİK YASAĞI"

Festival tertip komitesi iki gün önce yaptığı açıklamada ise, Tunceli Valiliği tarafından, 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alması planlanan grup yorum, grup isyan ateşi ve veradardz folk grubununfestival programından çıkarıldığını duyurmuştu. Geçen sene planlanan festivalde yine Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin programdan çıkarılması istenmişti.