1923 Müzikali Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Yolculuğunu Anlatıyor

Feridun AÇIKGÖZ / MİLLİ Mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet yolculuğunun anlatıldığı '1923' Müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Müzikalin başrol oyuncularından Kerem Alışık, "İşin içine öyle nüanslar, renkler ve zenginlikler girdi ki bütün kesim ve katmana hitap eden bir proje oldu. Milli Mücadele'nin ne zorluklarla yapıldığını, bu Cumhuriyetin nasıl ele geçtiğini bir kere daha gözler önüne seren bir oyun." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş yolculuğunu; canlı orkestra, dans gösterileri, gerçekçi dönem kostümleri, ışık ve görüntü şovlarıyla bütünleştiren 1923 Müzikali, Zorlu PSM (Performans Sanatları Merkezi)'de seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bir müze gezisi sırasında kaybolan ve kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın başından geçenleri anlatan müzikalin başrollerinde; Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili yer alıyor. Milli Mücadele günlerinden, Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan ve Cumhuriyet'e giden yolculuğu gelecek kuşaklara da aktarma amacı taşıyan müzikalin oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına denk gelen yeni sezonda, projede yer almanın gurur verici olduğunu aktardı.

"CUMHURİYETİMİZ FARKLI İNANÇ VE GÖRÜŞTEN HERKESİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Gençlerle birlikte rol almaktan büyük keyif aldığını belirten müzikalin başrolü Kerem Alışık, "Başta biraz daha çocuklara yönelik bir projeydi, işin içine öyle nüanslar, renkler ve zenginlikler girdi ki bütün kesim ve katmana hitap eden bir proje oldu. Ben onlara sarılınca çiçek oluyorum, şiir oluyorum, yeniden çocuk oluyor, güzelleşiyorum. Çocuklar bizim için çok önemli hem oyunu izlemeye gelenler, hem oyunda bizle beraber bu sahneyi paylaşan çocuk ve gençler. Cumhuriyetimiz 100 yıldan beri her farklı duruş, inanç ve görüşten herkesi bir araya getiriyor. Biz de burada oynarken seyircilerle aynı duygularla bir araya geliyoruz, ben oynarken bazen onlardan biri oluyorum, bazen cephede savaşan bir asker, bazen seferberlikte cepheye yardım eden biri oluyorum. İzlerken de oyunun içinde oynarken sanki bizim marifetimiz gibi gözlerimiz doluyor, gözyaşlarıyla dolu oynadığımız çok an yaşıyoruz. Milli Mücadele'nin ne zorluklarla yapıldığını bu Cumhuriyetin nasıl ele geçtiğini bir kere daha gözler önüne seren bir oyun. İşte o zorlu durumlar, zor zamanlar işte güçlü insanlar yaratır, güçlü insanlar da kolay zamanları yaratır ya. İşte, Mustafa Kemal Atatürk, o zor zamanların yarattığı güçlü insan, bize bu cumhuriyeti hediye etti. Oyunu oynamaktan, hele gençlerle çocuklarla oynamaktan, beraber olmaktan artı bir mutluluğumuz var." dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'NCÜ YILINA DENK GELMESİ AYRI BİR GÜZELLİK"

Oyundaki 4 genç başrolden biri olan Ozan Persentili, "Ben oyunda heyecanlı yerinde duramayan tez canlı bir karakteri canlandırıyorum. Beni de yansıtıyor, ilk resmi tecrübem diyebilirim. Bununla alakalı çok heyecanlıyım. Bir Türk genci olarak bu oyunun içinde bulunmaktan çok memnunum, konusuyla bütün Türkiye'yi kapsıyor.ö İfadelerini kullandı. Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, "Projeyi ilk defa okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü, Türkiye için büyük anlam ifade eden bir proje, Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına denk gelmesi de ayrı bir güzellik katıyor. Bu kadar güzel ve anlamlı bir projenin içerisinde olmak benim için inanılmaz. Burada olduğum için çok mutluyum, harika gidiyoruz." dedi.

"YAŞADIĞIMIZ ÜLKENİN DEĞERİNİ HERKESE TEKRARDAN HATIRLATIYOR"

Oyuncu Elif Gülalp, "Her türk gencinin, herkesin, Türk topraklarında yaşan herkesin izlemesi gerektiği bir proje olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız ülkenin değerini tekrardan hatırlatıyor, gerçekten tüylerinizi diken diken ediyor. Biz de her oynadığımızda ilk defa oynuyormuş gibi heyecanla oynuyoruz. Şu an ülkemizde bu durumda projede yer alabilmek güzel bir duygu" dedi. Oyunculardan Boray Dikenelli ise, "Benim ilk projemdi, okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Her oyun sonunda çok duygulu oluyorum. Atatürk'ün ve halkımızın bizim için neler yaptığını görmek gerçekten çok güzel bir duygu ve gururluyum." dedi.