1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Açıldı

- 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinin açılışı gerçekleşti

DİYARBAKIR - Türkiye'nin kültür ve sanat kenti Diyarbakır'ı dünyanın seçkin sinema eserleriyle buluşturan 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinin açılışı gerçekleşti.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Girişim Platformu ve Medya Arketip'in iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'ne 428 belgesel ve kısa filmin katılımı sağlandı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan festival, sinemaseverleri bir araya getirdi. Festival, 18-20 Aralık tarihleri boyunca devam edecek. Festivalde konuşma yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karakoç, "Sinema bizim kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, düşünce dünyamızı göstermekte. İnsanımızı ve toplumumuzu tanımamızı sağlamaktadır. Sinema aslında bizim kendimizdir. Belgesel ve kısa film festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği ve Festival Başkanı, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, 400'ü aşkın filmin festivale başvurusunda bulunulduğunu belirterek, bunlardan 24'ünün finale kaldığını söyledi. Demir, "İletişim akademisyenleri olarak bir dernek hayalimiz vardı. Nisan 2023'te Diyarbakır'da açtığımız Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin başkanlığını yapmaya başladım. Farklı üniversitelerden derneğimizi kurduk. Etkinlik planlaması için ilk adımımızı attık. Bu da 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali idi. Hayalimizi rektör hocamızla paylaştık. Sağ olsun ekibime ve bana inandı. Bugün de o hayalin gerçekleştiği noktadayız. Yaklaşık 480 film başvurusunda bulunuldu. Bunlardan 24'ü finale kaldı. Finale kalan filmleri ben de izledim" diye konuştu.

Festivalin 3 gün süreceğini dile getiren 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Koordinatörü, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Demir ise, "Festivalimiz 3 gün sürecek. Festivalimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Festivalimizin içerisinde birbirinden farklı workshoplar ve söyleşilerimiz olacak. Festivalimize 12 farklı ülkeden 400'ü aşkın filmle katılım oldu. Güzel bir seçki oluşturduk. Üniversitemizin öğrencilerine ve Diyarbakır kentindeki izleyicilerimizi festivalimize bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

(MHİ-AKK-Y)