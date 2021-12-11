Kulakkaya İklim Zirvesi 11 Aralık'ta Başlıyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Sayın Nikhil Seth'in katılımı ile Giresun Kulakkaya Yaylası'nda küresel iklim sorunu, konunun uzmanlarının katılacağı zirvede masaya yatırılıyor.

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