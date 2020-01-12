Küçükbaş hayvanlarını mağarada yetiştiriyorlar

12.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:51

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karkın köyü sakinleri, civardaki tepede bulunan mağaralarda iki asırdır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Köyün yakınındaki tepenin yamacında yer alan mağaraları besihane olarak kullanan hayvan yetiştiricileri, 200 yıldır atadan kalma yöntemlerle besicilik yapıyor.

Bölgedeki yaklaşık 30 mağarada, 2 bin küçükbaş hayvanı besleyen köy sakinleri, her biri 50 ila 200 koyun alan mağaralara günde 3 kez gelerek hayvanlarını yemliyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Karabunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl boyunca hayvanlarının mağarada beslendiğini ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

"Yazın serin, kışın sıcak bir ortam"

Karabunar, 200 yıldır aynı yöntemle hayvan yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "Atalarımızdan, dedelerimizden kalma mağaralarda hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Mağaralar yazın serin, kışın ise sıcak oluyor. Doğal yöntemlerle hayvanlarımızı yetiştirdiğimiz için eti lezzetli oluyor ve kurbanlık için de çok talep alıyoruz." dedi.

Köyün başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu dile getiren muhtar İsmail Karakoç ise "Genelde köyün geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Ama köy sakinlerinin birçoğu geçimini hayvancılıktan sağlıyor." diye konuştu.

Muhtar Karakoç, şunları kaydetti:

"Bazıları vatandaşlar tarafından oyularak yapılmış, bazıları da doğal oluşmuş mağaralarda hayvan yetiştiriciliğine devam ediliyor. Şu anda herkes bu mağaralarda hayvan yetiştiriyor. Köyümüzün tek geçim kaynağı hayvancılık. Mağaralarımızın en büyük özelliği kışın sıcak, yazları ise serin olması. Burada yetişen hayvanlar sağlıklı, etleri ise lezzetli olur. Sağlıklı olduğu için kurbanda çok tercih ediliyor."

"Atalarımız buraları kazma ile kazmışlar"

Köy sakinlerinden hayvan üreticisi Aydın Karakoç da "Atalarımız eskiden bu mağaraları kazma ile kazmışlar. Yağmur, su almaz. Bu durum hayvanlar için çok faydalı." ifadesini kullandı.

Karakoç, besi yemlerini yaz döneminde mağaraların bulunduğu bölgeye çıkardıklarını aktararak, günde üç defa hayvanları beslemek için mağaraların olduğu yere geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA