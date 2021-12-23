Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın - Haberler Magazin
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Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken sosyal medyada ortalık karıştı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un olaydan sonra "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımı tepki topluyor.

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.

"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberler i düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.

İşte o paylaşım ve gelen tepkiler;

Küçük kız ölümle pençeleşirken şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Küçük kız ölümle pençeleşirken şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (7)
Antepli Antepli:Tabiki hayvanlara kimse zarar gelsin istemez.ama şehir içinde beslenmemisi gereken saldırgan sözüm ona Hayvanlarda olmamalı..başıboş olmamalı. Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Babilya :Yanlış yorum. İnsanlarda,hayvanlarda yaşasın.En büyük kabahat ve suç bu hayvanları alıp salıverenlerde.Cezanın büyüğü onlara verilmeli. Cevap Yaz 0 15 Yayından Kaldır
Süleyman Demir:ALLAH VERMESİN SENİN ÇOLUK ÇOCUĞA Bİ SALDIRSIN SEN O ZAMN GÖRÜRSÜN AMA SENİN BAŞINA GELSE GÜZEL OLUR ANLAR ARSIZ Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
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