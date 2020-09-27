Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu
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Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu

27.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:06

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği botoks operasyonunun ardından fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan pratisyen doktor, İzmir'de teslim oldu.

Beylikdüzü'nde yaptırdığı botoks sonrası fenalaşınca evine bırakılan kadının ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmesi ile ilgili serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Pratisyen Doktor Öner Ö., İzmir'de polise teslim oldu.

Olay, 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Boyraz, bir güzellik merkezindeki botoks operasyonunun ardından fenalaşınca güzellik merkezi çalışanı tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan babası Mehmet Boyraz'ın, kızına ne olduğu sorması üzerine, güzellik merkezin çalışanı tansiyonunun düştüğünün söyledi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Boyraz, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

PRATİSYEN DOKTOR TESLİM OLDU

Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö.'nün de avukatıyla birlikte öğle saatlerinde avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu

NE OLMUŞTU?

Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen aralarında Erdal D. ve Öner S.'nin de olduğu şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu
Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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