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Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı Sıra beklerken saldırınca silahına sarıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs kuaförde sıra beklediği sırada kendisine saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı.

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Sıra beklerken saldırınca silahına sarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs kuaförde sıra beklediği sırada kendisine saldıran husumetlisine kurşun yağdırdı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan kuaförün önünde sıra beklediği sırada daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. isimli şahıs geldi. İkili arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Husumetlisinin kendisine bir anda saldırması sonrasında diğer şahıs, yanında taşıdığı silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Bunun üzerine A.A. kanlar içinde yere yığılırken, yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, husumetlisini yaralayarak kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

"Silah sesini duyunca dışarıya çıkamadık"

Kuaförde çalıştıkları sırada bir anda kavga çıktığını belirten Cüneyt Yakut, "Biz tam olarak görmedik, ses çıktığında biz dışarıya çıktık. Burada bekleyen bir arkadaş vardı. Bekleyen arkadaşın husumetlisi herhalde başka bir taraftan geldi. Birbirlerini gördüklerinde kavga etmeye başladılar. Ondan sonra silah sesleri patladı. Biz de silah sesini duyunca dışarıya çıkamadık. Biz içeride çalışıyorduk" dedi.

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı

Kuaförde husumetlisine kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Son Dakika Haberleri
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